Найдовших отруйних змій у світі виявилося чотири: майже 200 років їх вважали одним видом

Через широкий ареал і відсутність порівнянь між видами королівську кобру вважали одним із найбільш мінливих видів у світі. Тепер усе прояснилося.

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Наша планета є домом для неймовірної кількості видів: деякі з них дуже нешкідливі, але інші становлять особливу загрозу через свою отруту. Цікаво, що більшість з усіх отруйних тварин у світі мешкають в Австралії, але не всі вони відомі науці, пише IFLScience.

188 років учені вважали, що на Землі існує один найдовший вид отруйних змій — королівські кобри (Ophiophagus hannah). Вони мешкають на більшій частині Азії, від Індії та Китаю до Філіппін і Зондських островів.

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Відомо, що дорослі особини можуть виростати до 5,6 метра в довжину. Але технічно вони зовсім не є справжніми кобрами — належать до роду Ophiophagus, а не до роду Naja. Майже 200 років це вислизало від учених, але час від часу з'являлися підказки про те, що це можуть бути абсолютно різні види. На це вказували відмінності в зовнішньому вигляді між популяціями в різних країнах. І все ж з 1836 року королівська кобра класифікувалася як єдиний, але дуже мінливий вид.

Тепер, за словами провідного автора дослідження Гоурі Шанкара, вони з колегами, схоже, здійснили науковий прорив. Ще 2021 року Шанкар із колегами виявили, що в чотирьох різних популяціях королівських кобр по всьому світу існує генетична мінливість. У новій роботі вони виявили відмінності у фізичних характеристиках змій, а також візерунках їхніх смуг.

Загалом було вивчено 153 зразки, зокрема п'ять зразків скелета. Вчені також провели морфологічні та генетичні аналізи. Результати вказують на те, що дорослі особини з популяції Лусона, на відміну від молодих, не мали будь-яких помітних білих смуг. У дорослих особин O. salvatana sp. nov. смуги у дорослих особин слабкі та ледве помітні, що створює плямистий вигляд, який майже не має смуг. Північна лінія демонструвала меншу кількість смуг, як порівняти з O. Bungarus, у яких їх було значно більше.

У результаті вчені дійшли висновку, що насправді у світі існує чотири види королівських кобр:

північна королівська кобра (Ophiophagus hannah);

зондська королівська кобра (Ophiophagus bungarus);

західно-гаттська королівська кобра (Ophiophagus kaalinga);

лусонська королівська кобра (Ophiophagus salvatana).

Зазначимо, що назва роду Ophiophagus належить до канібалістичного характеру королівських кобр, які здебільшого харчуються іншими зміями, а також дрібними ссавцями. Воно походить від грецького слова ophis — "змія" і phagos — "пожирач". Раніше од називався Hamadryas, але офіційно його змінили в 1945 році.

Автори дослідження сподіваються, що відкриття чотирьох видів королівських кобр та їхній унікальний статус регіональних представників знакового роду надихне місцеве населення дивитися на змій з гордістю.

Крім того, ареали деяких видів королівських кобр перебувають під загрозою через антропогенну зміну клімату, руйнацію середовища проживання та стихійні лиха. Вчені сподіваються, що нове відкриття дасть змогу зберегти ці унікальні види.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.