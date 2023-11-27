Озброєні й дуже небезпечні: чому в Австралії так багато отруйних тварин

Дослідники розповіли, чому континент населять так багато тварин, які використовують як зброю власну отруту.

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В Австралії мешкає приголомшлива кількість отруйних істот, до того ж як на суші, так і у воді: павуки, змії, медузи, восьминоги, мурахи, бджоли та навіть качкодзьоби, пише Live Science.

Багато з цих тварин з'явилися ще до становлення Австралії як континенту, водночас отруйні змії освоїли цю територію вже після виникнення континенту. Так що ж вабить сюди всіх цих тварин, що володіють отруйною зброєю?

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Дослідники вже з'ясували, що Австралія стала окремим масивом суші близько 100 мільйонів років тому, коли відокремилася від південного суперконтиненту Гондвана. За словами доцента кафедри еволюційних біологічних наук в Університеті Суонсі у Великій Британії Кевіна Арбакла, під час відділення Австралії від суперконтиненту багато отруйних тварин просто опинилися в пастці. Про це свідчить вік лінії отруйних комах, яка вдвічі-втричі старша, ніж відділення Австралії.

Учені виявили, що отруйні мурахи-пастки (рід Odontomachus), здатні завдавати болючого укусу, також трапляються в інших тропічних і субтропічних регіонах світу, а не тільки в Австралії. Інший вид — австралійські мурахи-бульдоги (рід Myrmecia), що здатні одночасно жалити й кусати, також є найсмертоноснішими мурахами у світі — з 1936 року вони вбили трьох людей. Однак учені виявили, що ці небезпечні смертоносні мурахи насправді населяли ще Гондвану, а потім опинилися в пастці на відокремленій Австралії.

До найнебезпечніших павуків в Австралії належать павуки-лійки (роди Hadronyche та Atrax) — вони є винятково австралійським видом і здатні вбивати отруйним укусом. Дані Австралійського музею свідчать про те, що самці цього виду вбили вже 13 людей. На щастя, 1981 року вчені створили протиотруту, а тому людських смертей більше не фіксували. Не менш небезпечним вважається й австралійський вид павука-вдови червоноспинної (Latrodectus hasselti) — представники цього виду також здатні згубити всього одним укусом.

За словами Арбакла, так само, як мурахи та павуки, отруйні головоногі молюски, зокрема кальмари, восьминоги та каракатиці, мешкають тут уже близько 300 мільйонів років. Відомо, що вони жили в навколишніх водах задовго до того, як Австралія відокремилася від суперконтиненту.

За словами еволюційного біолога з Південно-Австралійського музею та Університету Фліндерса, професора Майкла Лі, інша частина цієї загадки сягає корінням на 60 мільйонів років назад і фактично є "історичною випадковістю".

Австралія відокремилася від суперконтиненту, а потім дрейф континентів виштовхнув її на холодний Південний полюс, що знищило частину рептилій, що мешкають тут. Після цього континент повільно дрейфував на північ, а тому потеплішав і знову привернув рептилій. Науковці вважають, що через 40 мільйонів років після цієї "випадковості" континент колонізували перші змії з отруйного сімейства передньозубих Elapidae, до яких належать кобри, мамби, коралові змії і тайпани. Фактично саме вони й стали пращурами змій, які потім еволюціонували в отруйніших.

За даними дослідників, із 220 видів змій, що мешкають в Австралії, 145 отруйні. Фактично вони становлять близько 65% популяції змій в Австралії, водночас у всьому світі лише 15% змій є отруйними. За словами професора екології Сіднейського університету Дітер Хочулі, надзвичайно складно підрахувати, скільки отруйних істот насправді мешкає в Австралії, але, ймовірно, їх набагато більше, ніж ми могли б припустити.

Наприклад, усі види медуз є отруйними й датуються більш ніж 500 мільйонами років тому, тобто задовго до існування Австралії. Як і у випадку з павуками, більшість отруйних медуз, що мешкають у водах Австралії, також населяють тропічні та субтропічні води. У результаті вчені вважають, що щось у береговій лінії Австралії сприяє створенню екосистеми, придатної для цих істот.

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