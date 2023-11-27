Вооружены и очень опасны: почему в Австралии так много ядовитых животных

Исследователи рассказали, почему континент населят так много животных, использующих в качестве оружия собственный яд.

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В Австралии обитает ошеломляющее количество ядовитых существ, причем как на суше, так и в воде: пауки, змеи, медузы, осьминоги, муравьи, пчелы и даже утконосы, пишет Live Science.

Многие из этих животных появились еще до становления Австралии как континента, в то же время ядовитые змеи освоили эту территорию уже после возникновения континента. Так что же манит сюда всех этих животных, обладающих ядовитым оружием?

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Исследователи уже выяснили, что Австралия стала отдельным массивом суши около 100 миллионов лет назад, когда отделилась от южного суперконтинента Гондвана. По словам доцента кафедры эволюционных биологических наук в Университете Суонси в Великобритании Кевина Арбакла, во время отделения Австралии от суперконтинента многие ядовитые животные попросту очутились в западне. Об этом свидетельствует возраст линии ядовитых насекомых, которая в два-три раза старше, чем отделение Австралии.

Ученые обнаружили, что ядовитые муравьи-ловушки (род Odontomachus), способные наносить болезненный укус, также встречаются в других тропических и субтропических регионах мира, а не только в Австралии. Другой вид — австралийские муравьи-бульдоги (род Myrmecia), способные одновременно жалить и кусать, также являются самыми смертоносными муравьями в мире — с 1936 года они убили три человека. Однако ученые обнаружили, что эти опасные смертоносные муравьи в действительности населяли еще Гондвану, а после оказались в ловушке на отделившейся Австралии.

К наиболее опасным паукам в Австралии относятся пауки-воронки (роды Hadronyche и Atrax) — они являются исключительно австралийским видом и способны убивать ядовитым укусом. Данные Австралийского музея свидетельствуют о том, что самцы этого вида убили уже 13 человек. К счастью, в 1981 году ученые создали противоядие, а потому человеческих смертей больше не фиксировали. Не менее опасным считается и австралийский вид паука-вдовы красноспинной (Latrodectus hasselti) — представители этого вида также способны погубить всего одним укусом.

По словам Арбакла, точно также как муравьи и пауки, ядовитые головоногие моллюски, в том числе кальмары, осьминоги и каракатицы, обитают здесь уже около 300 миллионов лет. Известно, что они жили в окружающих водах задолго до того, как Австралия отделилась от суперконтинента.

По словам эволюционного биолога из Южно-Австралийского музея и Университета Флиндерса, профессора Майкла Ли, другая часть этой загадки уходит корнями на 60 миллионов лет назад и фактически является "исторической случайностью".

Австралия отделилась от суперконтинента, а затем дрейф континентов вытолкнул ее на холодный Южный полюс, что уничтожило часть рептилий, обитающих здесь. После этого континент медленно дрейфовал на север, а потому потеплел и вновь привлек рептилий. Ученые считают, что через 40 миллионов лет после этой "случайности" континент колонизировали первые змеи из ядовитого семейства переднезубых Elapidae, к которым относятся кобры, мамбы, коралловые змеи и тайпаны. Фактически именно они и стали предками змей, которые затем эволюционировали в более ядовитых.

По данным исследователей, из 220 видов змей, обитающих в Австралии, 145 ядовиты. Фактически они составляют около 65% популяции змей в Австралии, при этом во всем мире лишь 15% змей являются ядовитыми. По словам профессора экологии Сиднейского университета Дитер Хочули, чрезвычайно сложно подсчитать, сколько ядовитых существ в действительности обитает в Австралии, но, вероятно, их намного больше, чем мы могли бы предположить.

Например, все виды медуз являются ядовитыми и датируются более чем 500 миллионами лет назад, то есть задолго до существования Австралии. Как и в случае с пауками, большинство ядовитых медуз, обитающих в водах Австралии, также населяют тропические и субтропические воды. В результате ученые считают, что нечто в береговой линии Австралии способствуют созданию экосистемы, подходящей для этих существ.

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