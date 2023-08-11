Учені виявили гігантську структуру під Австралією: це призвело до масового вимирання (фото)

Нові дані вказують на те, що під поверхнею Австралії ховається найбільша ударна структура на Землі.

Related video

Науковці вважають, що кілька сотень мільйонів років тому на Землю впав великий астероїд, який спровокував не тільки появу під землею гігантської структури, а й до масового вимирання живих істот. Цей об'єкт учені назвали Deniliquin і його діаметр становить приблизно 520 км. Це більше, ніж розмір поки що найбільшого на Землі ударного кратера Вредефорт діаметром 300 км у Південній Африці. Один з авторів дослідження Ендрю Гліксон з Університету Нового Південного Уельсу, Австралія, розповідає подробиці нового відкриття, пише ScienceAlert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вченого, після падіння астероїда на Землю утворюється кратер із піднесеним центром. Цей центральний піднятий купол є ключовою характеристикою великих ударних споруд. Однак він може руйнуватися протягом тисяч і мільйонів років. Подібні структури можуть зануритися під землю з часом або ж вони можуть зникнути внаслідок руху літосферних плит.

За словами Гліксона, за останні роки вчені виявили ознаки існування прихованих ударних структур, які могли з'явитися внаслідок падіння астероїда завширшки в 10 і більше кілометрів. Вважається, що приблизно 3,2 млрд років тому Землю на Землю перестали дуже часто падати величезні космічні камені, і відтоді це відбувалося лише іноді. І деякі з цих ударів ставали причиною масових вимирань живих істот, як це сталося після падіння астероїда 66 млн років тому, коли зникли майже всі динозаври.

Це зображення підземного об'єкта Deniliquin і його багатокільцевої структури діаметром 520 км Фото: ScienceAlert

Ще 20 років тому вчені припустили, що після удару величезного астероїда по континенту Гондвана, частиною якого була сучасна Австралія, утворився величезний кратер з куполом, який виступав. І цей кратер протягом мільйонів років був похований під поверхнею.

Нові дані показали, що під територією Нового Південного Уельсу глибоко під землею все ж таки ховається величезна ударна структура діаметром у 520 км. Об'єкт Deniliquin має всі характеристики, які вказують на те, що він з'явився саме внаслідок падіння величезного астероїда. При цьому структура ховається на глибині в кілька кілометрів.

На цій карті показано розподіл структур невизначеного, або ймовірного ударного походження на австралійському континенті та в прибережній зоні. Зелені точки представляють підтверджені ударні кратери. Червоні крапки представляють підтверджені ударні структури шириною понад 100 км, тоді як червоні крапки всередині білих кіл мають ширину понад 50 км. Жовті точки позначають ймовірні ударні структури Фото: ScienceAlert

Гліксон вважає, що астероїд в Австралії впав приблизно 445 млн років тому, і ця подія могла спричинити не тільки серйозне похолодання на Землі, а й ордовицько-силурійське масове вимирання живих істот. У результаті цього вимирання на планеті зникло приблизно 85% видів живих істот. А це більше, ніж у 2 рази більше, ніж зникло після удару астероїда, який знищив динозаврів. Учений вважає, що, можливо, підземна структура навіть старша й удар астроїда стався приблизно 514 млн років тому.

За словами вченого поки що всі дані були отримані в результаті дослідження з поверхні, але потрібно пробурити глибоку діру, щоб знайти остаточні докази озвученої теорії. Потрібно зібрати зразки породи і таким чином можна дізнатися справжній вік об'єкта Deniliquin.

Поки що, хоч це і не підтверджено, вчені вважають нову підземну структуру найбільшою на Землі, яка виникала внаслідок падіння астероїда.

Фокус уже писав про те, що у скам'янілих фекаліях першого хижака на Землі знайшли паразитів, і їхні яйця розрізали вчені. Дослідники кажуть, що яйцям паразитів близько 200 мільйонів років.