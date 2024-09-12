Покусали и скрылись: в Малайзии на девушку напала стая выдр (фото)

По словам журналистов, после нападения 8 выдр на теле девушки нашли несколько глубоких ран.

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В Малайзии стая выдр чуть напала на девушку во время пробежки. Животные покусали ее, оставив множество ран. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Сообщается, что инцидент произошел в штате Сабах. Стая, состоящая из 8 выдр, скиталась в поисках пропитания. Внезапно они заметили девушку, которая пробегала мимо, и накинулись на нее. Животные покусали ее до крови, а затем убежали. Предполагается, что их могли напугать прохожие.

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В материале говорится, что на теле девушки нашли несколько глубоких ран. Записи с камер видеонаблюдения показывают, что выдры убежали на ближайшую автостоянку, а затем вовсе скрылись.

Как считают защитники прав животных, выдры нечасто нападают на людей. Они могут атаковать, если почувствуют угрозу.

Девушку покусали выдры Фото: Bild

По словам журналистов, выдры вырастают до 82 сантиметров в длину. Взрослые животные обычно весят от 5 до 14 килограммов. Самцы обычно примерно на 50% крупнее самок.

Сообщается, что в прошлом году в Азии и в США неоднократно фиксировали нападения выдр на людей. Некоторые из жертв даже получали тяжелые ранения.

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