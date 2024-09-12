Покусали і втекли: у Малайзії на дівчину напала зграя видр (фото)

За словами журналістів, після нападу 8 видр на тілі дівчини знайшли кілька глибоких ран.

Related video

У Малайзії зграя видр ледь не напала на дівчину під час пробіжки. Тварини покусали її, залишивши безліч ран. Про це пише німецьке видання Bild.

Повідомляють, що інцидент стався у штаті Сабах. Зграя, що складається з 8 видр, поневірялася в пошуках їжі. Раптово вони помітили дівчину, яка пробігала повз, і накинулися на неї. Тварини покусали її до крові, а потім втекли. Припускають, що їх могли налякати перехожі.

Важливо

Вища несправедливість: чому укуси комарів у деяких людей сверблять сильніше, ніж в інших

У матеріалі йдеться, що на тілі дівчини знайшли кілька глибоких ран. Записи з камер відеоспостереження показують, що видри втекли на найближчу автостоянку, а потім зовсім зникли.

Як вважають захисники прав тварин, видри нечасто нападають на людей. Вони можуть атакувати, якщо відчують загрозу.

Дівчину покусали видри Фото: Bild

За словами журналістів, видри виростають до 82 сантиметрів у довжину. Дорослі тварини зазвичай важать від 5 до 14 кілограмів. Самці зазвичай приблизно на 50% більші за самок.

Повідомляється, що торік в Азії та у США неодноразово фіксували напади видр на людей. Деякі з жертв навіть отримували важкі поранення.

Раніше Фокус писав, що українець підпалив Mercedes сусіда, щоб той не переїжджав. Житель села дізнався, що його знайомий планує переїзд разом зі своєю сім'єю. Тоді чоловік зважився на радикальний крок, щоб цього не сталося.

Також повідомлялося, що в заповіднику Великої Британії народився один із найнебезпечніших птахів у світі. Ці птахи можуть виростати до 1,8 метра у висоту. Вони завоювали репутацію найнебезпечніших на планеті завдяки своїй дивовижній здатності розрізати кігтями предмети на частини.