Вища несправедливість: чому укуси комарів у деяких людей сверблять сильніше, ніж в інших

Дослідники вважають, що виявили те, що відповідальне за свербіж, спричинений укусами комах та іншими алергічними реакціями.

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Комарі — комахи не з найкращою репутацією. Більшість людей думають про них, як про докучливих комах, що заважають спати вночі та неприємно кусаються до свербежу. Однак чому одні люди ледь сверблять від укусу комара, а інші буквально не можуть зупинитися? Учені вважають, що знайшли відповідь, пише Live Science.

Нове дослідження було проведено командою з Гарвардської медичної школи та Массачусетської лікарні загального профілю. Робота була проведена на мишах і виявила відмінності в активності імунної системи, здатні визначати, чи будете ви зрештою свербіти після укусу комара.

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Насправді шкіра густо заселена сенсорними нейронами, що являють собою нервові клітини, які виявляють зміни в навколишньому середовищі. Після цього вони викликають реакцію, наприклад, біль. За словами вчених, коли людина стикається з потенційним алергеном, наприклад, слиною комара, ці нейрони виявляють його і здатні викликати свербіж як відповідну реакцію. Крім того, нейрони допомагають активувати прилеглі імунні клітини, які запускають запальну реакцію, що проявляється у вигляді набряку і почервоніння.

Відомо, що в деяких людей, які постійно піддаються впливу алергену, може розвинутися хронічне алергічне запалення — воно кардинально змінює тканини, де вирує запалення. Наприклад, імунні клітини, що реагують на алергени, можуть змінити чутливість нервів, зробивши їх більш-менш схильними реагувати.

За словами старшого автора дослідження, професора алергії та імунології, доктора Керолайн Сокол, у всіх людей є сенсорні нейрони, а тому всі ми можемо відчувати свербіж. Однак не у всіх людей виникає алергічна реакція, хоча всі ми, по суті, оточені одними й тими самими алергенами. Що ж тоді визначає, чиї сенсорні нейрони активуються у відповідь на алергени, а чиї ні?

У своїй новій роботі професора Сокол з колегами зосередилися на тому, щоб з'ясувати це. Вони піддали мишей впливу хімічної речовини під назвою папаїн, що викликає свербіж і змушує тварин чухати шкіру. У різних груп лабораторних мишей у дослідженні були відсутні різні імунні клітини.

Результати показують, що миші, у яких був відсутній певний тип Т-клітин, не свербіли, коли піддавалися впливу папаїну. Далі вчені спробували з'ясувати, як ці клітини, відомі як GD3, керують сенсорними нервовими реакціями. Для цього вони вирощували клітини GD3 в лабораторії та обробляли їх хімічною речовиною, що змушувало клітини вивільняти молекули, відомі як цитокіни.

На наступному етапі вчені вводили мишам із нормальною імунною системою рідину, що містила цитокін, у якій вирощувалися клітини. Результати показують, що лікування саме по собі не викликало свербіння, проте посилювало реакцію тварин на розчісування у відповідь на різні алергени, зокрема й слину комарів. Автори дослідження вважають, це вказує на те, що щось, що вивільняється клітинами GD3, посилювало свербіж, викликаний нервами.

Вчені порівняли хімічні речовини, що секретуються клітинами GD3, з хімічними речовинами інших імунних клітин у центральному шарі шкіри, дослідники виявили, що тільки один фактор був унікальним для клітин GD3: інтерлейкін 3 (IL-3), який, як відомо, допомагає регулювати запалення.

Результати показують, що коли вчені видаляли гени IL-3 або його рецепторів, або повністю видаляли клітини GD3, у тварин просто не виникало алергічної реакції — вони не могли її ініціювати. Утім, учені визнають, що дослідження досі проводилися тільки на мишах, а тому складно стверджувати, що людські клітини поводитимуться так само.

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