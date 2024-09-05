Высшая несправедливость: почему укусы комаров у некоторых людей чешутся сильнее, чем у других

Исследователи считают, что обнаружили то, что ответственно за зуд, вызванный укусами насекомых и другими аллергическими реакциями.

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Комары — насекомые не с лучшей репутацией. Большинство людей думают о них, как о надоедливых насекомых, мешающих спать по ночам и неприятно кусающихся до зуда. Однако почему одни люди едва чешутся от укуса комара, а другие буквально не могут остановиться? Ученые считают, что нашли ответ, пишет Live Science.

Новое исследование было проведено командой из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля. Работа была проведена на мышах и обнаружила различия в активности иммунной системы, способные определять, будете ли вы в конечном итоге чесаться после укуса комара.

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На самом деле кожа густо заселена сенсорными нейронами, представляющими собой нервные клетки, обнаруживающие изменения в окружающей среде. После этого они вызывают реакцию, например, боль. По словам ученых, когда человек сталкивается с потенциальным аллергеном, например, слюной комара, эти нейроны обнаруживают его и способны вызывать зуд в качестве ответной реакции. Кроме того, нейроны помогают активировать близлежащие иммунные клетки, запускающие воспалительную реакцию, которая проявляется в виде отека и покраснения.

Известно, что у некоторых людей, которые постоянно подвергаются воздействию аллергена, может развиться хроническое аллергическое воспаление — оно кардинально меняет ткани, где бушует воспаление. Например, иммунные клетки, реагирующие на аллергены, могут изменить чувствительность нервов, сделав их более или менее склонными реагировать.

По словам старшего автора исследования, профессора аллергии и иммунологии, доктора Кэролайн Сокол, у всех людей есть сенсорные нейроны, а потому все мы можем чувствовать зуд. Однако не у всех людей возникает аллергическая реакция, хотя все мы, по сути, окружены одними и теми же аллергенами. Что же тогда определяет, чьи сенсорные нейроны активируются в ответ на аллергены, а чьи нет?

В своей новой работе профессора Сокол с коллегами сосредоточились на том, чтобы выяснить это. Они подвергли мышей воздействию химического вещества под названием папаин, вызывающего зуд и заставляющее животных чесать кожу. У разных групп лабораторных мышей в исследовании отсутствовали разные иммунные клетки.

Результаты показывают, что мыши, у которых отсутствовал определенный тип Т-клеток, не чесались, когда подвергались воздействию папаина. Далее ученые попытались выяснить, как эти клетки, известные как GD3, управляют сенсорными нервными реакциями. Для этого они выращивали клетки GD3 в лаборатории и обрабатывали их химическим веществом, что заставляло клетки высвобождать молекулы, известные как цитокины.

На следующем этапе ученые вводили мышам с нормальной иммунной системой жидкость, содержащую цитокин, в которой выращивались клетки. Результаты показывают, что лечение самом по себе не вызывало зуда, однако усиливало реакцию животных на расчесывание в ответ на различные аллергены, в том числе и слюну комаров. Авторы исследования считают, это указывает на то, что что-то высвобождаемое клетками GD3, усиливало зуд, вызванный нервами.

Ученые сравнили химические вещества, секретируемые клетками GD3, с химическими веществами других иммунных клеток в центральном слое кожи, исследователи обнаружили, что только один фактор был уникальным для клеток GD3: интерлейкин 3 (IL-3), который, как известно, помогает регулировать воспаление.

Результаты показывают, что когда ученые удаляли гены IL-3 или его рецепторов, или полностью удаляли клетки GD3, у животных попросту не возникало аллергической реакции — они не могли ее инициировать. Впрочем, ученые признают, что исследования до сих пор проводились только на мышах, а потому сложно утверждать, что человеческие клетки будут вести себя точно также.

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