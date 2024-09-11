Українець підпалив Mercedes сусіда, щоб той не переїжджав: деталі від поліції (фото)

Житель села дізнався, що його знайомий планує переїзд разом зі своєю родиною. Тоді чоловік наважився на радикальний крок, щоб цього не сталося.

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42-річний чоловік підпалив машину свого сусіда, щоб він не зміг переїхати в інше місто. Такі радикальні "старання" українця не оцінили, тож тепер він ризикує провести десяток років за ґратами. Про неординарну справу 11 вересня розповіли у Головному управлінні Нацполіції в Київській області.

Інцидент стався в одному з сіл Білоцерківського району. Свідки повідомили у поліцію, що горить легковий автомобіль Mercedes. Пожежу вчасно загасили, але вогонь встиг пошкодити двері й поріг іномарки.

Правоохоронці розшукали підозрюваного, який зізнався у підпалі машини. Він розповів, що знав власника машини та його сім’ю, адже проживав з ними в одному будинку.

Незадовго до пожежі українець дізнався, що сусід планує переїзд. Тоді він вирішив зруйнувати ці плани, підпаливши автівку.

Фігуранта затримали й відправили в ізолятор. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного пошкодження майна. Суд обрав чоловіку запобіжний захід — тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Фото з місця подій Фото: Національна поліція

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