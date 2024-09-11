Украинец поджег Mercedes соседа, чтобы тот не переезжал: детали от полиции (фото)

Житель села узнал, что его знакомый планирует переезд вместе со своей семьей. Тогда мужчина решился на радикальный шаг, чтобы этого не произошло.

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42-летний мужчина поджег машину своего соседа, чтобы он не смог переехать в другой город. Такие радикальные "старания" украинца не оценили, и теперь он рискует провести десяток лет за решеткой. О неординарном деле 11 сентября рассказали в Главном управлении Нацполиции в Киевской области.

Инцидент произошел в одном из сел Белоцерковского района. Свидетели сообщили в полицию, что горит легковой автомобиль Mercedes. Пожар вовремя потушили, но огонь успел повредить двери и порог иномарки.

Правоохранители разыскали подозреваемого, который признался в поджоге машины. Он рассказал, что знал владельца машины и его семью, ведь проживал с ними в одном доме.

Незадолго до пожара украинец узнал, что сосед планирует переезд. Тогда он решил разрушить эти планы, поджегши машину.

Фигуранта задержали и отправили в изолятор. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного повреждения имущества. Суд избрал мужчине меру пресечения — содержание под стражей. Ему грозит до 10 лет заключения.

Фото с места событий Фото: Национальная полиция

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