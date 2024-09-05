Мужчина "эпически отомстил" соседу, устроившему парковку из 6 автомобилей перед его домом

Мужчину в соцсетях похвалили за находчивую месть своему проблемному соседу. Также пользователи посоветовали другие, не менее радикальные способы насолить владельцу обширного автопарка.

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Мужчина рассказал о своем соседе, у которого есть автопарк из шести автомобилей, но только один из них он оставляет у себя на подъездной дорожке длинной около 20 метров, оставляя остальные загромождать улицу. Об этом пишет британское издание Mirror.

В сообщении на форуме Reddit мужчина поделился своим разочарованием от соседа, который возле себя паркует только свою "повседневную" машину. Он моет и полирует ее каждые выходные, а все остальные оставляет перед домами других людей.

Мужчина рассказал, что его газон, по краю которого установлены разбрызгиватели воды, идет параллельно подъездной дорожке соседа

"Недавно я задавался вопросом, почему мой газон не в порядке, и заметил, что он переехал три моих разбрызгивателя. Я починил их, поворчал, но пошел дальше", — продолжил мужчина, отметив, что спустя неделю обнаружил еще две разбитые головки разбрызгивателей.

Кроме того, была сломана труба, которая подает воду. Сытый по горло, мужчина засеял участок снова и модернизировал разбрызгиватели, чтобы они делали полный полив на 360 градусов вместо полукругового, на 180.

Раскрывая свой коварный план, мужчина признал, что все равно сосед сможет их переехать, но, по крайней мере, ежедневно в 11 вечера машина со стороны пассажира будет подвергаться обстрелу в течение семи минут.

"У нас очень жесткая вода, поэтому потребуется много времени, чтобы отмыть пятна на его автомобиле", — отметил мститель.

Большинство комментаторов посчитали ответные действия мужчины забавными, другие высказали свои собственные предложения по решению вопроса с проблемным соседом.

Один из пользователей предложил набросать ночью птичьего корма на его машину. Другой предложил более основательный подход, выложив большие валуны на границе участка. Третий считает уместным объединить эти два способа, поставив рядом с декоративными камнями кормушки для птиц.

"Вбейте арматуру в землю рядом с вашими разбрызгивателями. Он проедет по ним только один раз", — было и такое предложение.

Однако в этом случае советуют сперва дважды подумать, поскольку торчащий из земли кол может представлять опасность и травмировать случайных прохожих.

"Если большинство его машин находятся на дороге и не двигаются, сообщите о них как о брошенных", — советуют комментаторы.

Кроме того, вокруг можно установить камеры. С хорошим юристом, как предполагают "подкованные" пользователи, соседа можно привлечь к ответственности за незаконное проникновение на чужую собственность и причинение ущерба.

Напомним, ранее пользовательница Reddit похвасталась оригинальным способом отомстить наглому соседу, который заблокировал всю улицу автомобилями и не давал ей проехать к своему дому.

Также Фокус писал, что 21-летняя Ханна Робинсон в Англии получила счет на 11 390 фунтов стерлингов, то есть примерно 615 330 грн за пользование парковкой. Девушка, как отмечается, регулярно нарушала важное "правило 5 минут".