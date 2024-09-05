Чоловік "епічно помстився" сусідові, який влаштував парковку з 6 автомобілів перед його будинком

Чоловіка в соцмережах похвалили за винахідливу помсту своєму проблемному сусідові. Також користувачі порадили інші, не менш радикальні способи насолити власнику великого автопарку.

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Чоловік розповів про свого сусіда, у якого є автопарк із шести автомобілів, але тільки один із них він ставить у себе на під'їзній доріжці завдовжки близько 20 метрів, залишаючи решту захаращувати вулицю. Про це пише британське видання Mirror.

У повідомленні на форумі Reddit чоловік поділився своїм розчаруванням від сусіда, який біля себе паркує тільки свою "повсякденну" машину. Він миє і полірує її кожні вихідні, а всі інші залишає перед будинками інших людей.

Чоловік розповів, що його газон, по краю якого встановлено розбризкувачі води, йде паралельно під'їзній доріжці сусіда

"Нещодавно я задавався питанням, чому мій газон не в порядку, і помітив, що він переїхав три моїх розбризкувачі. Я полагодив їх, побурчав, але пішов далі", — продовжив чоловік, зазначивши, що за тиждень виявив ще дві розбиті головки розбризкувачів.

Крім того, було зламано трубу, яка подає воду. Ситий по горло, чоловік засіяв ділянку знову і модернізував розбризкувачі, щоб вони робили повний полив на 360 градусів замість напівкола, на 180.

Розкриваючи свій підступний план, чоловік визнав, що все одно сусід зможе їх переїхати, але принаймні щодня об 11 вечора машина з боку пасажира піддаватиметься обстрілу протягом семи хвилин.

"У нас дуже жорстка вода, тому знадобиться багато часу, щоб відмити плями на його автомобілі", — зазначив месник.

Більшість коментаторів вважають відповідні дії чоловіка кумедними, інші висловили свої власні пропозиції щодо розв'язання питання з проблемним сусідом.

Один із користувачів запропонував накидати вночі пташиного корму на його машину. Інший запропонував більш ґрунтовний підхід, поклавши великі валуни на межі ділянки. Третій вважає доречним об'єднати ці два способи, поставивши поруч з декоративним камінням годівниці для птахів.

"Вбийте арматуру в землю поруч із вашими розбризкувачами. Він проїде по них тільки один раз", — була й така пропозиція.

Однак у цьому випадку радять спершу двічі подумати, оскільки кілок, що стирчить із землі, може становити небезпеку і травмувати випадкових перехожих.

"Якщо більшість його машин перебувають на дорозі й не рухаються, повідомте про них як про покинуті", — радять коментатори.

Крім того, навколо можна встановити камери. З хорошим юристом, як припускають "підковані" користувачі, сусіда можна притягнути до відповідальності за незаконне проникнення на чужу власність і заподіяння шкоди.

Нагадаємо, раніше користувачка Reddit похвалилася оригінальним способом помститися нахабному сусідові, який заблокував усю вулицю автомобілями і не давав їй проїхати до свого будинку.

Також Фокус писав, що 21-річна Ханна Робінсон в Англії отримала рахунок на 11 390 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 615 330 грн за користування парковкою. Дівчина, як зазначається, регулярно порушувала важливе "правило 5 хвилин".