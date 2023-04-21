Помста за паркування: чоловік повністю обмотав машину сусідки целофаном (фото)

Тоб Бейлі, у якого перед будинком встановлений бордюр та два знаки, що забороняють мешканцям паркуватися, розповів, що вирішив провчити порушників після того, як вони систематично продовжували блокувати проїзд.

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49-річний Тоб Бейлі з Маргейту, Кент (Велика Британія), обмотав машину своєї сусідки в чорний целофан після того, як вона заблокувала його під'їзну доріжку більш ніж на добу. Про це розповідає The Mirror.

Батько сімох дітей, у якого перед будинком встановлений бордюр і два знаки, що забороняють мешканцям паркуватися, розповів, що вирішив вжити заходів після того, як записку, яку він помістив на лобове скло машини, було проігноровано. Коли через півтора дня вона все ще була на тому самому місці, він обернув усю машину чорним целофаном.

"Я живу на вулиці, де 26 будинків і 24 паркувальні місця. Минулого року моя сім'я витратила близько 2 000 фунтів стерлінгів на встановлення бордюру і чітких знаків, що забороняють паркуватися, але люди все одно постійно це роблять. Принаймні два чи три раз на тиждень нас блокує якийсь ідіот», — розповідає британець.

За словами Тоба, одного вечора він повернувся додому з роботи й побачив поруч із будинком припарковану машину, через яку його дочка не могла виїхати.

Дівчині знадобилося лише кілька хвилин, щоб зняти целофан Фото: колаж Фокус

"Я написав записку і приклеїв її на лобове скло, попросивши власника прибрати машину. Я відкрив банку пива, сів на балконі та став чекати. Нічого не відбувалося. Я пішов повечеряти, а коли повернувся, помітив, що автомобіль все ще був там. Наступного дня нічого не змінилося, і моя дочка скаржилася, що не може вибратися. Мені якраз доставили вантаж палетної плівки, я подумав "точно" і обмотав нею машину", — каже Тоб Бейлі.

Видання пише, що після цього власниця машини незабаром вийшла. Це була молода дівчина, яка щойно переїхала до сусіднього будинку. Вона просила вибачення перед чоловіком, сказавши, що більше не буде там паркуватися. Їй знадобилося лише кілька хвилин, щоб зняти целофан.

"Я не противна людина, мені просто подобається доносити свою точку зору у смішній та невинній формі", — додав Тоб.

Раніше Фокус писав, що сімейна пара використала 120 тонн води, щоб провчити господаря орендованого будинку. Вони помстилися власнику знімної вілли, увімкнувши всі крани з водою, світло, електроприлади та газ на всі 25 днів проживання.

Також повідомлялося, що жінка помстилася начальнику за те, що той звільнив її через "хворобу". Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.