Зруйнувала бізнес: жінка помстилася начальникові за те, що той звільнив її через "хворобу"

Дівчина пропрацювала два місяці тренером з гімнастики, перш ніж дізналася, що її звільнили, доки вона була у лікарні.

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Жінка, яка побажала залишитися невідомою, заявила на популярному форумі Reddit, що помстилася своєму начальнику після того, як її нібито звільнили через погане самопочуття. Про це розповідає The Mirror.

Дівчина працювала тренером із гімнастики. Вона встигла відпрацювати два місяці, перш ніж її звільнили, поки вона була в лікарні. Після того, як жінка дізналася, що залишилася без роботи, вона розповіла всім своїм клієнтам та друзям про те, як з нею вчинив її начальник. Люди перестали відвідувати цей заклад.

"У мене почала сильно паморочитися голова (регулярно після роботи), і я втрачала рівновагу. Якось я пішла раніше на 30 хвилин, тому що не могла нормально стояти. Я не хотіла знепритомніти або пропустити момент, коли щось піде не так. Наступного разу, коли це сталося, я попросила свого боса прикрити мене, щоб швидко сходити до туалету. Мене вирвало, я пішла з роботи, щоб поїхати до лікарні. Запаморочення було сильним", — написала жінка.

Видання пише, що поки вона була у лікарні та отримувала необхідну допомогу, її начальник просто звільнив дівчину.

Поки жінка була у лікарні та отримувала необхідну допомогу, її начальник просто звільнив її Фото: Pexels

"Він не сказав, що сподіваюся, що тобі стане краще або щось у цьому роді. Просто звільнив мене. Я розповіла про це людям, яких я там знаю, і людям, з якими я близька, які туди ходять. Я сказала їм, що сталося, і вони були вражені тим, чому вони мене звільнили, тому вони пішли звідти й перестали ходити туди або посилати туди дітей. Досить приємно спостерігати за тим, як його заклад розвалюється", — додала дівчина.

Після того, як жінка поділилася своїм повідомленням, воно набрало понад 150 коментарів. Люди хотіли поділитися своєю думкою.

"Тоді він показав себе у всій красі. Він егоїстичний начальник, якщо навіть не дав вам шансу відновитися і повернутися", — написав один із користувачів форуму.

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