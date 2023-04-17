"Боїться підходити": чоловік виявив потаємні двері у підвалі нового будинку (фото)

Чоловік зіштовхнувся із ситуацією, що нагадує сценарій фільму жахів, коли виявив загадкові двері у підвалі свого будинку. Доступ до неї було заблоковано металевою шафою.

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Чоловік, який побажав залишитися невідомим, нещодавно переїхав до нового житла та, оглянувши його, виявив приховане приміщення у підвалі. Він поспішив написати про це на популярному форумі Reddit, де користувачі зазначили, що це нагадує сюжет сюжету жахів. Про це розповідає The Mirror.

Видання зазначає, що доступ до кімнати було заблоковано металевою шафою, яка відокремлювала нового господаря будинку від дверей. За словами чоловіка, це зробили колишні власники. Він упевнений, що двері точно не ведуть назовні.

Після того, як чоловік опублікував фотографію з підвалу в соціальних мережах, люди почали просити його зазирнути всередину та "розкрити таємницю". Однак він швидко відхилив цю ідею, сказавши, що фільми жахів навчили його не відчиняти страшні двері.

Доступ до кімнати заблоковано металевою шафою. Фото: brit

Чоловік зазначив, що навіть його собаки не підходять до тих дверей і він не збирається ризикувати, відкриваючи їх.

"Жахи навчили мене, що загадкові питання, завжди більш інтригують і лякають, ніж будь-яка відповідь, яку я міг би отримати, так що ці двері залишаться закритими", — додав новий власник будинку.

Чоловік також висловив бажання зберегти таємницю, щоб вона залишалася чимось особливим. Але врешті-решт він планує відчинити двері, але не хоче бути розчарований, якщо там нічого не виявиться, адже "загадка завжди захоплює більше ніж відповідь".

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити в сараї. Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити ні в чому не відмовляючи собі. Серед розкішних покупок чоловіка були особняк у закритому районі, приватний літак та більше дюжини дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.

Також повідомлялося, що користувачі TikTok допомогли самотньому батькові купити будинок на колесах для дітей. Чоловік розповів своїм глядачам, що знайшов фургон на продаж за 6 тисяч доларів, але не може собі його дозволити. Люди швидко змогли зібрати потрібну суму і навіть більше.