Чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити в сараї: що сталося

Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити, ні в чому собі не відмовляючи. Серед розкішних покупок чоловіка були маєток у закритому районі, приватний літак і понад дюжина дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.

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Девід Лі Едвардс був засудженим злочинцем із міста Ашленд, штат Кентуккі (США). У серпні 2001 року йому пощастило, і він виграв 27 мільйонів доларів у лотерею Powerball. Його радість була недовгою, тому що через п'ять років він втратив усі свої гроші й змушений був жити в сараї. Про це розповідає The Mirror.

Видання зазначає, що виграш Девіда став одним із найбільших в історії лотерей. Відразу після отримання грошей він одружився зі своєю дівчиною Шоною Меддакс у Малібу, Каліфорнія. Після цього пара почала щедро витрачати свої гроші та жити, ні в чому собі не відмовляючи. Серед розкішних покупок були маєток у закритому районі, приватний літак і більш ніж дюжина дорогих автомобілів.

Пара придбала будинок вартістю 1,6 мільйона доларів у закритому комплексі в Палм-Біч-Гарденс, Флорида. Але цього виявилося замало для Девіда, і він вирішив купити ще один будинок поряд за 600 тисяч доларів.

Девід витратив понад мільйон доларів на розкішні автомобілі, включаючи Dodge Viper за 90 000 доларів і Lamborghini Diablo за 200 000 доларів. Однак найдорожчою придбаною розкішшю став приватний LearJet вартістю 1,9 мільйона доларів.

Чоловік після отримання грошей одружився зі своєю дівчиною Шоною Меддакс Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що чоловік витратив 3 мільйони доларів зі своїх 27 мільйонів лише за три місяці після отримання виграшного квитка та ще 12 мільйонів доларів у перший рік.

До 2006 року Девід Едвардс і Шона Меддакс залишилися без гроша в кишені та жили в складському сараї. Зрештою дружина покинула його та вийшла заміж знову. Надалі вона та її новий чоловік прийняли Девіда до себе, перш ніж знайшли для нього місце в хоспісі. 2013 року Девід Лі Едвардс помер у віці 58 років, до кінця життя він встиг заборгувати гроші іншим людям.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда і його дружина Кей зрозуміли, що перемогли, лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що в США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становить 3 960 000 доларів.