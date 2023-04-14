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Чоловік виграв 27 млн доларів, але через 5 років був змушений жити в сараї: що сталося

Чоловік, багатій, колишній злочинець, переможець лотереї, Девід Лі Едвардс
Фото: The Mirror | Чоловік виграв 27 млн доларів у лотерею Powerball у 2001 році

Після перемоги в лотереї Powerball колишній злочинець Девід Лі Едвардс почав жити, ні в чому собі не відмовляючи. Серед розкішних покупок чоловіка були маєток у закритому районі, приватний літак і понад дюжина дорогих автомобілів. Загалом за рік він витратив 15 млн доларів.

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Девід Лі Едвардс був засудженим злочинцем із міста Ашленд, штат Кентуккі (США). У серпні 2001 року йому пощастило, і він виграв 27 мільйонів доларів у лотерею Powerball. Його радість була недовгою, тому що через п'ять років він втратив усі свої гроші й змушений був жити в сараї. Про це розповідає The Mirror.

Видання зазначає, що виграш Девіда став одним із найбільших в історії лотерей. Відразу після отримання грошей він одружився зі своєю дівчиною Шоною Меддакс у Малібу, Каліфорнія. Після цього пара почала щедро витрачати свої гроші та жити, ні в чому собі не відмовляючи. Серед розкішних покупок були маєток у закритому районі, приватний літак і більш ніж дюжина дорогих автомобілів.

Пара придбала будинок вартістю 1,6 мільйона доларів у закритому комплексі в Палм-Біч-Гарденс, Флорида. Але цього виявилося замало для Девіда, і він вирішив купити ще один будинок поряд за 600 тисяч доларів.

Девід витратив понад мільйон доларів на розкішні автомобілі, включаючи Dodge Viper за 90 000 доларів і Lamborghini Diablo за 200 000 доларів. Однак найдорожчою придбаною розкішшю став приватний LearJet вартістю 1,9 мільйона доларів.

Чоловік, багатій, колишній злочинець, переможець лотереї, Девід Лі Едвардс Fullscreen
Чоловік після отримання грошей одружився зі своєю дівчиною Шоною Меддакс
Фото: колаж Фокус

Видання зазначає, що чоловік витратив 3 мільйони доларів зі своїх 27 мільйонів лише за три місяці після отримання виграшного квитка та ще 12 мільйонів доларів у перший рік.

До 2006 року Девід Едвардс і Шона Меддакс залишилися без гроша в кишені та жили в складському сараї. Зрештою дружина покинула його та вийшла заміж знову. Надалі вона та її новий чоловік прийняли Девіда до себе, перш ніж знайшли для нього місце в хоспісі. 2013 року Девід Лі Едвардс помер у віці 58 років, до кінця життя він встиг заборгувати гроші іншим людям.

Раніше Фокус писав, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт із Вотфорда і його дружина Кей зрозуміли, що перемогли, лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.

Також повідомлялося, що в США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становить 3 960 000 доларів.