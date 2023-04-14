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Мужчина выиграл 27 млн долларов, но через 5 лет был вынужден жить в сарае: что произошло

Мужчина, богач, бывший преступник, победитель лотереи, Дэвид Ли Эдвардс
Фото: The Mirror | Мужчина выиграл 27 млн долларов в лотерею Powerball в 2001 году

После победы в лотерее Powerball бывший преступник Дэвид Ли Эдвардс начал жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок мужчины были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей. Всего за год он потратил 15 млн долларов.

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Дэвид Ли Эдвардс был осужденным преступником из города Ашленд, штат Кентукки (США). В августе 2001 года ему повезло и он выиграл 27 миллионов долларов в лотерею Powerball. Его радость была недолгой, так как всего через пять лет он потерял все свои деньги и вынужден был жить в сарае. Об этом рассказывает The Mirror.

Издание отмечает, что выигрыш Дэвида стал одним из самых крупных в истории лотерей. Сразу после получения денег он женился на своей девушке Шоне Мэддакс в Малибу, Калифорния. После этого пара начала щедро тратить свои деньги и жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей.

Пара приобрела дом стоимостью 1,6 миллиона долларов, в закрытом комплексе в Палм-Бич-Гарденс, Флорида. Но этого оказалось недостаточно для Дэвида и он решил купить еще один дом рядом за 600 тысяч долларов.

Дэвид потратил более миллиона долларов на роскошные автомобили, включая Dodge Viper за 90 000 долларов и Lamborghini Diablo за 200 000 долларов. Однако самой дорогой приобретенной роскошью стал частный LearJet стоимостью 1,9 миллиона долларов.

Мужчина, богач, бывший преступник, победитель лотереи, Дэвид Ли Эдвардс Fullscreen
Мужчина после получения денег, женился на своей девушке Шоне Мэддакс
Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что мужчина потратил 3 миллиона долларов из своих 27 миллионов только за три месяца после получения выигрышного билета и еще 12 миллионов долларов в первый год.

К 2006 году Дэвид Эдвардс и Шона Мэддакс остались без гроша в кармане и жили в складском сарае. В конечном итоге жена бросила его и вышла замуж вновь. В дальнейшем она и ее новый муж приняли Дэвида к себе, прежде чем нашли для него место в хосписе. В 2013 году Дэвид Ли Эдвардс умер в возрасте 58 лет, до конца жизни он успел задолжать деньги другим людям.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составляет 3 960 000 долларов.