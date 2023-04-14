Мужчина выиграл 27 млн долларов, но через 5 лет был вынужден жить в сарае: что произошло

После победы в лотерее Powerball бывший преступник Дэвид Ли Эдвардс начал жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок мужчины были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей. Всего за год он потратил 15 млн долларов.

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Дэвид Ли Эдвардс был осужденным преступником из города Ашленд, штат Кентукки (США). В августе 2001 года ему повезло и он выиграл 27 миллионов долларов в лотерею Powerball. Его радость была недолгой, так как всего через пять лет он потерял все свои деньги и вынужден был жить в сарае. Об этом рассказывает The Mirror.

Издание отмечает, что выигрыш Дэвида стал одним из самых крупных в истории лотерей. Сразу после получения денег он женился на своей девушке Шоне Мэддакс в Малибу, Калифорния. После этого пара начала щедро тратить свои деньги и жить ни в чем себе не отказывая. Среди роскошных покупок были особняк в закрытом районе, частный самолет и более дюжины дорогих автомобилей.

Пара приобрела дом стоимостью 1,6 миллиона долларов, в закрытом комплексе в Палм-Бич-Гарденс, Флорида. Но этого оказалось недостаточно для Дэвида и он решил купить еще один дом рядом за 600 тысяч долларов.

Дэвид потратил более миллиона долларов на роскошные автомобили, включая Dodge Viper за 90 000 долларов и Lamborghini Diablo за 200 000 долларов. Однако самой дорогой приобретенной роскошью стал частный LearJet стоимостью 1,9 миллиона долларов.

Мужчина после получения денег, женился на своей девушке Шоне Мэддакс Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что мужчина потратил 3 миллиона долларов из своих 27 миллионов только за три месяца после получения выигрышного билета и еще 12 миллионов долларов в первый год.

К 2006 году Дэвид Эдвардс и Шона Мэддакс остались без гроша в кармане и жили в складском сарае. В конечном итоге жена бросила его и вышла замуж вновь. В дальнейшем она и ее новый муж приняли Дэвида к себе, прежде чем нашли для него место в хосписе. В 2013 году Дэвид Ли Эдвардс умер в возрасте 58 лет, до конца жизни он успел задолжать деньги другим людям.

Ранее Фокус писал, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составляет 3 960 000 долларов.