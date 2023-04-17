"Боятся подходить": мужчина обнаружил потайную дверь в подвале нового дома (фото)

Мужчина столкнулся с ситуацией, напоминающей сценарий фильма ужасов, когда обнаружил загадочную дверь в подвале своего дома. Доступ к ней был заблокирован металлическим шкафом.

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Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, недавно переехал в новое жилье и, осматривая его, обнаружил скрытое помещение в подвале. Он поспешил написать об этом на популярном форуме Reddit, где пользователи отметили, что это напоминает им сюжет фильма ужасов. Об этом рассказывает The Mirror.

Издание отмечает, что доступ к комнате был заблокирован металлическим шкафом, который отделял нового хозяина дома от двери. По словам мужчины, это сделали предыдущие владельцы. Он уверен, что дверь точно не ведет наружу.

После того как мужчина опубликовал фотографию из подвала в социальных сетях, люди начали упрашивать его заглянуть внутрь и "раскрыть тайну". Однако он быстро отклонил эту идею, сказав, что фильмы ужасов научили его не открывать страшные двери.

Доступ к комнате был заблокирован металлическим шкафом Фото: The Mirror

Мужчина отметил, что даже его собаки не подходят к той двери и он не собирается рисковать, открывая ее.

"Ужасы научили меня, что заданные вопросы, всегда более интригующие и пугающие, чем любой ответ, который я мог бы получить, так что эта дверь останется закрытой", – добавил новый владелец дома.

Мужчина также выразил желание сохранить тайну, чтобы она оставалась чем-то особенным. Но в конце концов, он планирует открыть дверь, но не хочет быть разочарован, если там ничего не окажется, ведь "загадка всегда более увлекательна, чем ответ".

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