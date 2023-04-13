Користувачі TikTok допомогли самотньому батькові купити будинок на колесах для дітей (відео)

Чоловік розповів своїм глядачам, що знайшов фургон на продаж за 6 тисяч доларів, але не може собі дозволити. У новій машині є намет на даху, який він міг би використати, кухня та спальне місце для кожного з його дітей.

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11 квітня тіктокер LuC'ius Allure (Люціус Аллюр) опублікував відео, в якому повідомив, що йому потрібна допомога у збиранні коштів на покупку більш просторого автомобіля. У березні чоловік розповів, що його дітям чотири та вісім років, і вони вже більше як рік живуть у дорозі. Про це розповідає The Insider.

У своєму останньому ролику Аллюр сидів у машині, повній речей, і казав, що один виховує двох дітей, він отримує фінансову допомогу від свого батька, але цього не вистачає. Чоловік сказав, що вони знайшли на продаж фургон за 6 тисяч доларів, який би був абсолютно ідеальним для них, але не може його собі дозволити. У новій машині є намет на даху, який він міг би використати, кухня та спальне місце для кожного з його дітей.

Аллюр направив глядачів на сторінку GoFundMe, яка була вказана в його біографії, і попросив їх пожертвувати гроші, якщо вони можуть собі це дозволити. Він також попросив підтримати відео лайками, щоб більше людей змогли його побачити. Чоловік не знав, як довго фургон буде перебувати у продажу.

За перший день ролик набрав понад 1,4 мільйона переглядів та понад 8 400 коментарів від глядачів, які висловлювали підтримку або казали, що готові пожертвувати гроші.

#gofundme #homeonwheels #hope #grateful #fundraiser #donate #helpinghands #communitysupport #kindness ♬ Morning Moon - brd @luciusallure Hey everyone, we're a family who's been living in our car for a while now, and we're trying to raise money to get a van that will greatly improve our living situation. We've set up a GoFundMe campaign, and we would be so grateful if you could help us out by donating or sharing our story with your friends and family. The link to our GoFundMe is in our bio. Thank you so much for your kindness and support! #familyinneed

Збір коштів під назвою "Допоможіть нам отримати фургон" отримав понад 800 пожертвувань за перші 24 години й з того часу подвоїв початкову мету, зібравши понад 12 000 доларів.

У наступному відео, опублікованому того ж дня, Аллюр знову сидить у своїй машині, а його діти сплять на задніх сидіннях, і каже, що він почав плакати від щастя, коли побачив, що пожертвування почали надходити. Чоловік сказав, що постарається якнайшвидше відповісти на всі коментарі. Зараз його переповнюють "мир та радість". Він усе ще намагається осмислити те, що сталося, і дякує всім, хто допоміг.

#gofundme #communitysupport #newplan #tiktoklive #donate #helpingothers #buildtogether #investinyourself @luciusallure We are absolutely blown away! 🤯🥹😭🙌🏻❤️🕊🥳💸😭 We are beyond grateful to each and every one of you for helping us exceed our GoFundMe goal by over $10,000! Your support has been overwhelming in the best possible way, and we can't thank you enough. We're taking a few days to rest, relax, and reevaluate our plan. We're considering getting the van we wanted or something bigger and more reliable, and we're also planning to invest in our business to create for ourselves passive income streams to keep us from ever falling into the same situation again. We're excited to go live on TikTok and answer your questions, so we can work together to build our plan. We love you all soul much 🤍🕊 and we're honored to have such an amazing community supporting us. If it resonates in your heart to help us even more, we are grateful to recieve, & you can do so by checking out our GoFundMe page today! Another way you can support us financially is to stream my music on any & all streaming platforms. Adding our songs to your favorites playlists helps massively & every 250k streams we are paid $1000. Also, we will be creating a separate page for us to sell our artwork, as well as building amazon wishlists for the kids & I (as many of you have requested), & getting a PO box for you all to send us letters, gifts, & sponsorship products (also as requested). All of you beautiful & kind souls have quite literally shifted our entire reality to a place of little to a place of great abundance & from the core of our hearts, thank you! #grateful #nevergiveup If you're new to the party & need some inspiration, check out the last few posts we've made. Starting with this one @luciusallure ♬ Garden - St. Finnikin

Аллюр має понад 84 000 передплатників у TikTok, де він публікує відео про труднощі одинокого батька і розповідає про своє життя в дорозі зі своїми дітьми.

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