У США 21-річна дівчина спить у собачій клітці: у чому причина (відео)

Американка Лія Паркер вважає, що незвичайне місце, де вона спить, набагато комфортніше, ніж її ліжко, попри його маленькі розміри. Дівчина каже, що ночує там скоріше з міркувань "самозаспокоєння".

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21-річна Лія Паркер зі США стверджує, що їй подобається спати в собачій клітці, яку вона розглядає як "безпечний простір" від довкілля. Про це повідомляє New York Post.

Жителька США часто ділиться роликами про своє собаче житло зі своїми фанатами на TikTok. Нині їх понад 112 тисяч.

"Я використовую свій притулок щодня. Іноді у ньому просто приємно проводити час", — розповіла американка.

В одному з роликів, що набрав майже 800 000 переглядів, вона провела глядачам екскурсію по своїй "собачій будці". Вона прикрасила її ковдрами, плюшевими ведмедиками та наклейками, щоб створити затишну атмосферу, що нагадує домашню.

Лія вважає, що незвичайне місце, де вона спить, набагато комфортніше, ніж її двоспальне ліжко, попри його маленькі розміри. Дівчина спить там не через свою незвичайну пристрасть, а скоріше з міркувань "самозаспокоєння".

Американка спілкувалася з кількома терапевтами та психіатрами, які схвалили її ідею та підтримали її Фото: колаж Фокус

"Це допомагає мені регулювати мої емоції. Для мене це як обійми і як притулок, де я можу усамітнитися від того, що мене дратує чи засмучує", — стверджує американка.

За словами дівчини, ідея створення такого притулку виникла через її тяжке дитинство. Її батьки часто сварилися і маленька Лія найчастіше ховалася в затишних куточках, на кшталт гардероба. Вона запам'ятала, як набивала шафу подушками та ковдрами, щоб відтворити відчуття "теплих обіймів". Це бажання зберігалося в її юнацькі роки, тому вона вирішила відновити свою схованку з подушок з дитинства, використовуючи для цього собачу клітину з такими ж розмірами.

Американка спілкувалася з кількома терапевтами та психіатрами, які схвалили її ідею та підтримали її.

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