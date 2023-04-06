В США 21-летняя девушка спит в собачьей клетке: в чем причина (видео)

Американка Лия Паркер считает, что необычное место, где она спит, гораздо более комфортное, чем ее кровать, несмотря на его маленькие размеры. Девушка говорит, что ночует там скорее из соображений "самоуспокоения".

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21-летняя Лия Паркер из США утверждает, что ей нравится спать в собачьей клетке, которую она рассматривает как "безопасное пространство" от воздействия окружающей среды. Об этом сообщает New York Post.

Жительница США часто делится роликами о своем собачьем жилище со своими подписчиками на TikTok. Сейчас их более чем 112 тысяч.

"Я использую свое убежище ежедневно. Иногда в нем просто приятно проводить время", — рассказала американка.

В одном из роликов, набравшем почти 800 000 просмотров, она провела зрителям экскурсию по своей "собачьей будке". Она украсила ее одеялами, плюшевыми мишками и наклейками, чтобы создать уютную атмосферу, напоминающую домашнюю.

Лия считает, что необычное место, где она спит, гораздо более комфортно, чем ее двуспальная кровать, несмотря на его маленькие размеры. Девушка спит там не из-за своего необычного пристрастия, а скорее из соображений "самоуспокоения".

Американка общалась с несколькими терапевтами и психиатрами, которые одобрили ее идею и поддержали ее Фото: коллаж Фокус

"Это помогает мне регулировать мои эмоции. Для меня это как объятия и как убежище, где я могу уединиться от того, что меня раздражает или расстраивает", — утверждает американка.

По словам девушки, идея создания такого убежища возникла из-за ее трудного детства. Ее родители часто ссорились и маленькая Лия зачастую пряталась в укромных уголках, наподобие гардероба. Она запомнила, как набивала шкаф подушками и одеялами, чтобы воссоздать ощущение "теплых объятий". Это желание сохранялось в ее юношеские годы, поэтому она решила восстановить свой тайник из подушек из детства, используя для этого собачью клетку с такими же размерами.

Американка общалась с несколькими терапевтами и психиатрами, которые одобрили ее идею и поддержали ее.

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