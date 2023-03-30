В США женщина впервые прыгнула с парашютом и запуталась в высоковольтных проводах (фото)

Освободить парашютистку от электрических кабелей оказалось не так просто. Спасателям для проведения работ пришлось временно отключить электроэнергию.

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В округе Риверсайд штат Калифорния (США) парашютистка, которая отказалась назвать свое имя, пропустила запланированное место приземления во время своего первого самостоятельного прыжка и оказался запутанной в высоковольтных кабелях на большую часть часа. Об этом сообщает Daily Star.

Чтобы спасти женщину на место происшествия были вызваны пожарные. Для того чтобы освободить парашютистку от электрических кабелей, в районе пришлось временно отключить электроэнергию. Джефф Робертс, начальник батальона пожарной охраны Cal Fire в Калифорнии, выразил удивление тем, что женщина не ударило током.

По словам представительницы пожарной охраны округа Риверсайд Мэгги Де Ла Роса, незадачливая парашютистка не пострадала в результате происшествия. Она даже поддерживала разговор с пожарными в течение 40 минут, пока электричество не было отключено.

"Я пыталась пропустить эту линию электропередачи, затем повернула резко направо и врезалась в другую линию электропередачи", — сказала пострадавшая.

Для того чтобы освободить парашютистку от электрических кабелей, в районе пришлось временно отключить электроэнергию Фото: NBCLA

Генеральный директор и совладелец Skydive Elsinore Джош Холл сказал, что этот инцидент был "очень редким" происшествием, заявив, что каждый год совершается более 100 000 прыжков. Он сказал, что парашют девушки раскрылся правильно и был в идеальном рабочем состоянии, но что она совершила ошибку и ушла в сторону от зоны приземления.

"К счастью, девушка в порядке. Все могло быть гораздо хуже. Ей очень повезло, что она отделалась практически без единой царапины", — добавил мужчина.

Хосе Олеа, очевидец происшествия, выразил свое удивление тем, что женщина вела себя практически невозмутимо, несмотря на сложное положение, в котором она оказалась.

"Она просто отдыхала там, что было удивительно, потому что это довольно страшно", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что в Австралии женщина упала в самое опасное в мире растение. В течение полугода Наоми Льюис принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах.

Также сообщалось, что в Канаде женщина едва не лишилась ноги после употребления водки на вечеринке. Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить.