У США жінка вперше стрибнула з парашутом і заплуталась у високовольтній лінії (фото)

Звільнити парашутистку від електричних кабелів виявилося не так просто. Рятувальникам для проведення робіт довелося тимчасово вимкнути електроенергію.

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В окрузі Ріверсайд штат Каліфорнія (США) парашутистка, яка відмовилася назвати своє ім'я, пропустила заплановане місце приземлення під час свого першого самостійного стрибка і заплуталась у високовольтних кабелях майже на годину. Про це повідомляє Daily Star.

Щоб врятувати жінку на місце події, були викликані пожежники. Для того, щоб звільнити парашутистку від електричних кабелів, в районі довелося тимчасово відключити електроенергію. Джефф Робертс, начальник батальйону пожежної охорони Cal Fire у Каліфорнії був здивований тим, що жінку не вдарило струмом.

За словами представниці пожежної охорони округу Ріверсайд Меггі Де Ла Роса, парашутистка не постраждала внаслідок пригоди. Вона навіть підтримувала розмову із рятувальниками протягом 40 хвилин, допоки електрика не була відключена.

"Я намагалася пропустити цю лінію електропередач, потім повернула різко направо і врізалася в іншу лінію електропередач", — сказала постраждала.

Для того, щоб звільнити парашутистку від електричних кабелів, в районі довелося тимчасово відключити електроенергію Фото: NBCLA

Генеральний директор і співвласник Skydive Elsinore Джош Холл сказав, що цей інцидент був "дуже рідкісною" подією, заявивши, що щороку відбувається понад 100 000 стрибків. Він сказав, що парашут дівчини розкрився правильно і був в ідеальному робочому стані, але вона припустилася помилки й пішла в бік від зони приземлення.

"На щастя, дівчина в порядку. Все могло бути набагато гірше. Їй дуже пощастило, що вона приземлилася практично без жодної подряпини", — додав чоловік.

Хосе Олеа, очевидець події, був здивований тим, що жінка поводилася надзвичайно спокійно, попри складне становище, в якому вона опинилася.

"Вона просто відпочивала там, що було дивно, бо це досить страшно", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що в Австралії жінка впала в найнебезпечнішу у світі рослину. Протягом пів року Наомі Льюїс приймала знеболювальні таблетки й використовувала компреси, що зігрівають, щоб позбутися жахливого болю в ногах.

Також повідомлялося, що в Канаді жінка ледь не втратила ноги після вживання горілки на вечірці. Щоб зберегти ногу Джулії Андерсон знадобилися діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Через три роки дівчина й досі не може нормально ходити.