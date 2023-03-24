Зазнала нестерпного болю: в Австралії жінка впала в найнебезпечнішу у світі рослину

Протягом пів року Наомі Льюїс приймала знеболювальні таблетки і використовувала зігріваючі компреси, щоб позбутися жахливого болю в ногах.

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В Австралії Наомі Льюїс впала на чагарник, прозваний "рослиною самогубців" через неймовірний біль, який він завдає. Дівчина зіткнулася з рослиною після того, як впала з велосипеда під час прогулянки у Північному Квінсленді у червні минулого року. Про це повідомляє Ladbible.

Австралійка злетіла з велосипеда і скотилася зі стежки, а невдовзі врізалася в одну з найнебезпечніших рослин у світі. Наомі заявила, що біль набагато гірший за пологи. У жінки четверо дітей.

Це одна з найбільш отруйних рослин у світі, також відома як дерево, що жалить. Чагарник має наукову назву Dendrocnide Moroides, а також відомий як "рослина-самогубця". Воно впорскує отруту в шкіру людей, які до нього торкаються, і це може залишити їх у болісному болю терміном до дев'яти місяців.

"Біль був просто нестерпним. Тіло досягло больового порогу, і тоді у мене почалося блювання. У мене було четверо дітей — три кесареві розрізи і одні природні пологи. Пологи, жодні з них навіть близько не стояли", — згадує Наомі Льюїс.

Жінці у лікарні призначили знеболювальні препарати, але її муки не припинилися. Фото: Lad Bible

Після події чоловік відвіз жінку до аптеки, де купив смужки для видалення волосся. Це дозволило видалити крихітні отруйні волоски рослини з її шкіри доки сімейна пара продовжувала чекати на швидку допомогу.

Жінці у лікарні призначили знеболювальні препарати, але навіть після виписки за тиждень її муки не припинилися. Протягом пів року вона приймала знеболювальні таблетки і використовувала зігріваючі компреси, щоб позбутися жахливого болю в ногах. Лише у грудні минулого року їй нарешті вдалося відмовитись від препаратів.

Видання зазначає, що австралійка іноді все ще відчуває біль у деяких частинах ніг.

Раніше Фокус писав, що в Канаді жінка ледь не втратила ноги після вживання горілки на вечірці. Щоб зберегти ногу, Джулії Андерсон знадобилися діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Через три роки дівчина й досі не може нормально ходити.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловіка госпіталізовано з інсультом через хрускіт шиєю. Енді Вілсон протягом 31 року хрускотів шиєю без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію.