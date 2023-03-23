"Розслабляв м'язи": в Австралії чоловіка госпіталізовано з інсультом через хрускіт шиєю (фото)

Енді Вілсон протягом 31 року хрустів шиєю без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію. В результаті чоловіка було госпіталізовано з інсультом і трьома тромбами в мозку, через які він втратив зір.

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53-річний Енді Вілсон із Нового Південного Уельсу, Австралія не хотів звертатися за допомогою до мануального терапевта і самостійно хрустів шиєю, втратив зір. Про це повідомляє Ladbible.

Австралієць з дитинства страждав на болі в спині, він звертався за допомогою до різних мануальних терапевтів, але, ставши дорослим, виявив, що продовжувати лікування занадто дорого для нього.

Спроба економії привела чоловіка до небезпечних наслідків життя. Він став імітувати рухи експертів та поправляти свою шию не менше двох разів на день. Протягом 31 року австралієць хрумтів шиєю без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію. В результаті чоловіка було госпіталізовано з інсультом і трьома тромбами в мозку, через які він втратив зір.

"За ці роки я зустрічав різних фахівців, і всі вони робили одну єдину вправу для шиї. Я розслабляв м'язи і крутив головою з боку в бік. Це була несвідома звичка, як тріщати кісточками пальців, я робив це принаймні один чи два рази на день. У мене було включено телевізор, і раптом усе, що я почув, було схоже на цифрове булькання. Я не міг нормально відчувати свої кінцівки. Я підняв руку, але вона почала махати сама собою", — розповідає австралієць.

Чоловік був госпіталізований з інсультом та трьома тромбами в мозку, через які він втратив зір Фото: Kennedy News & Media

Енді зміг зателефонувати до свого дядька, 64-річного Крейга Вілсона, з яким він зараз живе. Чоловік викликав швидку допомогу. Однак, коли медичні працівники прибули на місце, вони спочатку подумали, що Енді має проблеми з алкоголем або наркотиками. Вони навіть спочатку обшукали будинок.

"Мене сильно нудило, я повністю втратив координацію, я відчував тиск у голові. Я втрачав зір, частина мого лівого зору по обидва боки почала зникати. Я був вкрай дезорієнтований", — згадує чоловік.

Енді Вілсон повідомив, що у нього стався інсульт через поєднання корекції шиї та травми спини, що призвело до накопичення кальцію в хребті та розриву правої артерії, внаслідок чого утворилися три тромби у мозку.

На щастя, Енді Вілсон незабаром повністю одужав і до нього повернувся зір Фото: колаж Фокус

Після розповіді лікаря про те, що він робив зі своєю шиєю, він побачив на його обличчі жах та почув його рекомендацію більше ніколи так не робити.

На щастя, Енді Вілсон незабаром повністю одужав і до нього повернувся зір.

Раніше Фокус писав, що в Австралії жінку двічі вкусив отруйний восьминіг. Синьокільчасті восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка викликає параліч, зупинку дихання та серця через нестачу кисню. Їх отрута в 1000 разів сильніша за ціанід і може вбити 26 людей протягом декількох хвилин.

Також повідомлялося, що в Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка. Внаслідок цього дівчинка померла від ран. 16-річна австралійка каталася з друзями на гідроциклі, потім стрибнула у воду та стала жертвою хижака.