"Може вбити десятки людей": в Австралії жінку двічі вкусив отруйний восьминіг (фото)

Синьокільчасті восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка спричиняє параліч, зупинку дихання і серця через нестачу кисню. Їхня отрута в 1000 разів сильніша за ціанід і може вбити 26 осіб протягом кількох хвилин.

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У Сіднеї (штат Новий Південний Уельс) в Австралії смертельно отруйний синьокільчастий восьминіг двічі вкусив відвідувачку популярного пляжу. Про це повідомляє Fox56 News.

Жінка, якій близько 30 років, підібрала черепашку під час купання на пляжі Чайнаманс у Мосмані. З неї випав восьминіг і двічі вкусив її в живіт.

Парамедики швидко кинулися на допомогу австралійці, яка відчувала біль у животі в районі укусу. Її доставили до Королівської лікарні Норт Шор для лікування, повідомляє газета The Australian, яка отримала фотографії маленького восьминога після упіймання. Наразі стан постраждалої дівчини оцінюється як стабільний.

Восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка викликає параліч, зупинку дихання та серця Фото: колаж Фокус

"Такий вид спрутів рідко кусається, проте їхня отрута надзвичайно небезпечна", — повідомив Крістіан Холмс, представник швидкої допомоги Нового Південного Уельсу.

Синьокільчасті восьминоги діляться на три види, що мешкають у прибережних водах Тихого океану, від Японії до Австралії. Незважаючи на невеликий розмір, мають досить агресивний характер і визнаються одними з найбільш отруйних тварин у світі. За даними Австралійського інституту морських наук, їхня отрута надзвичайно небезпечна, і такі укуси призвели щонайменше до трьох відомих випадків смерті людей.

Восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка спричиняє параліч, зупинку дихання і серця. Їхня отрута в 1000 разів сильніша за ціанід і може вбити 26 людей протягом кількох хвилин. Однак оскільки смерть зазвичай настає внаслідок втрати кисню, експерти стверджують, що жертви, яким встигають зробити штучне дихання, зазвичай виживають.

Наразі не існує антидоту для отрути, що виділяється синьокільчастими восьминогами. Зазвичай вони кусаються тільки в разі, якщо відчувають загрозу або їх було витягнуто зі свого природного середовища проживання.

Раніше Фокус писав, що іспанська фірма планує вбивати до мільйона восьминогів на рік. За останні роки попит на м'ясо мешканців морських глибин значно зріс і компанії прагнуть освоїти мистецтво розведення цих тварин у неволі з метою масового виробництва та продажу.

Також повідомлялося, що чоловік упіймав на вудку гігантську рибу "Кодзіллу". Кайл Пул упіймав величезну малабарську тріску біля берегів Ексмута в Західній Австралії. Чоловікові довелося дуже нелегко, адже робив він це за допомогою звичайної вудки.