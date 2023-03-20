"Может убить десятки человек": в Австралии женщину дважды укусил ядовитый осьминог (фото)
Синекольчатые осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца из-за недостатка кислорода. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут.
В Сиднее (штат Новый Южный Уэльс) в Австралии смертельно ядовитый синекольчатый осьминог дважды укусил посетительницу популярного пляжа. Об этом сообщает Fox56 News.
Женщина, которой около 30 лет, подобрала ракушку во время купания на пляже Чайнаманс в Мосмане. Из нее выпал осьминог и два раза укусил ее в живот.
Парамедики быстро бросились на помощь австралийке, которая испытывала боль в животе в районе укуса. Ее доставили в Королевскую больницу Норт Шор для лечения, сообщает газета The Australian, которая получила фотографии маленького осьминога после поимки. Сейчас состояние пострадавшей девушки оценивается как стабильное.
"Такой вид спрутов редко кусается, однако их яд чрезвычайно опасен", — сообщил Кристиан Холмс, представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса.
Синекольчатые осьминоги делятся на три вида, обитающих в прибрежных водах Тихого океана, от Японии до Австралии. Несмотря на небольшой размер, обладают достаточно агрессивным характером и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. По данным Австралийского института морских наук, их яд чрезвычайно опасен, и такие укусы привели как минимум к трем известным случаям смерти людей.
Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут. Однако поскольку смерть обычно наступает в результате потери кислорода, эксперты утверждают, что жертвы, которым успевают сделать искусственное дыхание, обычно выживают.
На данный момент не существует антидота для яда, выделяемого синекольчатыми осьминогами. Обычно они кусаются только в случае, если чувствуют угрозу или были извлечены из своей естественной среды обитания.
Ранее Фокус писал, что испанская фирма планирует убивать до миллиона осьминогов в год. За последние годы спрос на мясо обитателей морских глубин значительно вырос, и компании стремятся освоить искусство разведения этих животных в неволе с целью массового производства и продажи.
Также сообщалось, что мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Кайл Пул поймал огромную малабарскую треску у берегов Эксмута в Западной Австралии. Мужчине пришлось очень нелегко, ведь делал он это с помощью обычной удочки.