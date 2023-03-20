"Может убить десятки человек": в Австралии женщину дважды укусил ядовитый осьминог (фото)

Синекольчатые осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца из-за недостатка кислорода. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут.

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В Сиднее (штат Новый Южный Уэльс) в Австралии смертельно ядовитый синекольчатый осьминог дважды укусил посетительницу популярного пляжа. Об этом сообщает Fox56 News.

Женщина, которой около 30 лет, подобрала ракушку во время купания на пляже Чайнаманс в Мосмане. Из нее выпал осьминог и два раза укусил ее в живот.

Парамедики быстро бросились на помощь австралийке, которая испытывала боль в животе в районе укуса. Ее доставили в Королевскую больницу Норт Шор для лечения, сообщает газета The Australian, которая получила фотографии маленького осьминога после поимки. Сейчас состояние пострадавшей девушки оценивается как стабильное.

Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца Фото: коллаж Фокус

"Такой вид спрутов редко кусается, однако их яд чрезвычайно опасен", — сообщил Кристиан Холмс, представитель скорой помощи Нового Южного Уэльса.

Синекольчатые осьминоги делятся на три вида, обитающих в прибрежных водах Тихого океана, от Японии до Австралии. Несмотря на небольшой размер, обладают достаточно агрессивным характером и признаются одними из самых ядовитых животных в мире. По данным Австралийского института морских наук, их яд чрезвычайно опасен, и такие укусы привели как минимум к трем известным случаям смерти людей.

Осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут. Однако поскольку смерть обычно наступает в результате потери кислорода, эксперты утверждают, что жертвы, которым успевают сделать искусственное дыхание, обычно выживают.

На данный момент не существует антидота для яда, выделяемого синекольчатыми осьминогами. Обычно они кусаются только в случае, если чувствуют угрозу или были извлечены из своей естественной среды обитания.

Ранее Фокус писал, что испанская фирма планирует убивать до миллиона осьминогов в год. За последние годы спрос на мясо обитателей морских глубин значительно вырос, и компании стремятся освоить искусство разведения этих животных в неволе с целью массового производства и продажи.

Также сообщалось, что мужчина поймал на удочку гигантскую рыбу "Кодзиллу". Кайл Пул поймал огромную малабарскую треску у берегов Эксмута в Западной Австралии. Мужчине пришлось очень нелегко, ведь делал он это с помощью обычной удочки.