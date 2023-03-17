Зоозащитники возмущены: испанская фирма планирует убивать до миллиона осьминогов в год

За последние годы спрос на мясо осьминогов значительно вырос, и компании стремятся освоить искусство разведения этих животных в неволе с целью массового производства и продажи.

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На Канарских островах планируется построить ферму для выращивания осьминогов на еду. После утечки плана новость вызвала волну возмущения среди ученых и активистов. Согласно, задумке оператор намерен убивать до миллиона животных в год, погружая их живыми в ледяную воду. Об этом сообщает Business Insider.

Компании в течение многих лет стремились производить осьминогов в коммерческих масштабах в неволе, ссылаясь на растущий спрос и необходимость поиска более устойчивых альтернатив рыболовству. Но критики утверждают, что эти существа слишком умны и способны чувствовать боль. Их нельзя просто так выращивать в замкнутых помещениях.

Ферма, о которой идет речь, будет располагаться на Канарских островах и управляться компанией Nueva Pescanova, производящей морепродукты. В 2019 году предприятие похвасталось тем, что им удалось не только вырастить осьминогов в неволе, но и впервые заставить их размножаться.

"Мы будем продолжать исследования по улучшению благосостояния осьминогов, изучая и воспроизводя их естественную среду обитания, рассчитывая, что сможем продавать аквакультурных осьминогов с 2023 года", — заявил тогда генеральный директор Игнасио Гонсалес.

В 2021 году было признано, что осьминоги обладают разумом, но теперь компании хотят их выращивать для употребления в пищу Фото: Shutterstok

Однако активисты из группы Eurogroup for Animals утверждают, что полученные ими документы, которыми они поделились с BBC, показывают, что на предлагаемой фабрике осьминоги будут подвергаться долгой и мучительной смерти.

В опубликованном докладе группа защитников животных заявила, что Nueva Pescanova намерена убивать около миллиона осьминогов ежегодно, погружая их в ледяную жижу. Кроме того, активисты критикуют условия, в которых они будут содержаться до забоя, заявляя, что компания намерена поместить одиночных особей в плотные клетки, до 15 осьминогов на кубический метр воды, с целью подвергнуть их 24-часовому воздействию света в попытке ускорить размножение.

"Это причинит ненужные страдания этим умным, чувствующим и увлекательным существам, которым необходимо взаимодействовать с окружающей средой", — заявила Елена Лара, руководитель исследований группы Compassion in World Farming.

Ферма, о которой идет речь, будет располагаться на Канарских островах и управляться компанией Nueva Pescanova Фото: Shutterstok

В ответ на критику компания Nueva Pescanova сообщила, что у нее высокие стандарты, которые обеспечивают "правильное обращение с животными". В частности, по их словам, убой осьминогов "предусматривает правильное обращение, исключающее причинение животному боли или страданий". Однако эксперты не согласны с тем, что погружение живых животных в ледяную воду — это приятный способ.

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