Зоозахисники обурені: іспанська фірма планує вбивати до мільйона восьминогів на рік

За останні роки попит на м'ясо восьминогів значно зріс, і компанії прагнуть освоїти мистецтво розведення цих тварин у неволі з метою масового виробництва та продажу.

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На Канарських островах планується звести ферму для вирощування восьминогів на їжу. Після витоку плану новина викликала хвилю обурення серед науковців та активістів. Згідно із задумом оператор має намір вбивати до мільйона тварин на рік, занурюючи їх живими у крижану воду. Про це повідомляє Business Insider.

Компанії протягом багатьох років прагнули виробляти восьминогів у комерційних масштабах у неволі, посилаючись на попит, що зростає, і необхідність пошуку більш стійких альтернатив рибальству. Але критики стверджують, що ці істоти надто розумні та здатні відчувати біль. Їх не можна просто так вирощувати у замкнутих приміщеннях.

Ферма, про яку йдеться, розташовуватиметься на Канарських островах і управлятиметься компанією Nueva Pescanova, яка виробляє морепродукти. У 2019 році підприємство похвалилося тим, що їм вдалося не лише виростити восьминогів у неволі, а й уперше змусити їх розмножуватися.

"Ми продовжуватимемо дослідження з поліпшення добробуту восьминогів, вивчаючи та відтворюючи їх природне середовище проживання, розраховуючи, що зможемо продавати аквакультурних восьминогів з 2023 року", — заявив тоді генеральний директор Ігнасіо Гонсалес.

У 2021 році було визнано, що восьминоги мають розум, але тепер компанії хочуть їх вирощувати для вживання в їжу Фото: brit

Однак активісти з групи Eurogroup for Animals стверджують, що отримані ними документи, якими вони поділилися з ВВС, показують, що на фабриці, що пропонується, восьминоги будуть зазнавати довгої і болісної смерті.

В опублікованій доповіді група захисників тварин заявила, що Nueva Pescanova має намір вбивати близько мільйона восьминогів щорічно, занурюючи їх у крижану рідину. Крім того, активісти критикують умови, в яких їх утримуватимуть до забою, заявляючи, що компанія має намір помістити поодиноких особин у щільні клітки, до 15 восьминогів на кубічний метр води, щоб піддати їх 24-годинному впливу світла, намагаючись прискорити розмноження.

"Це завдасть непотрібних страждань цим розумним, відчуваючим та захоплюючим істотам, яким необхідно взаємодіяти з навколишнім середовищем", — заявила Олена Лара, керівниця досліджень групи Compassion in World Farming.

Ферма, про яку йдеться, розташовуватиметься на Канарських островах і керуватиметься компанією Nueva Pescanova Фото: brit

У відповідь на критику компанія Nueva Pescanova повідомила, що має високі стандарти, які забезпечують "правильне поводження з тваринами". Зокрема, за їхніми словами, забій восьминогів "передбачає правильне поводження, яке виключає заподіяння тварині болю або страждань". Проте експерти не погоджуються з тим, що занурення живих тварин у крижану воду — це приємний спосіб.

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