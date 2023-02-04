В Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка, дівчинка померла від ран (фото)

16-річна австралійка побачила зграю дельфінів, коли каталася з друзями на гідроциклі по річці Суон. Підліток стрибнула у воду і стала жертвою хижака. Востаннє такий випадок було зафіксовано рівно сто років тому.

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16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці Суон в Західній Австралії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як уточнюється, підлітки каталися на гідроциклах неподалік міста Перт. Дівчинка, чиє ім'я у ЗМІ не називається, побачила зграю дельфінів і вирішила стрибнути у воду, щоб поплавати разом із ними. За словами її друзів, у цей момент на неї напала акула.

Екстрені служби, які прибули на місце, витягли постраждалу з води із серйозними травмами ніг. Незважаючи на спроби медиків урятувати підлітка, вона померла від втрати крові.

[ + – ] Лікарі не змогли врятувати дівчинку

Журналісти уточнюють, що напад акули зі смертю в річці Суон до цього був лише один раз сто років тому — 31 січня 1923 року.

Інспектор Пол Робінсон із поліції Західної Австралії назвав подію "дуже-дуже травмуючою", передає ВВС.

"Це надзвичайно травмуюча подія для всіх учасників і всіх, хто знав дівчину, тому я не вдаватимуся до подробиць отриманих нею поранень", — прокоментував він.

[ + – ] Напад акули в річці Суон, Австралія [ + – ] Напад акули в Суон, Австралія [ + – ] Напад акули в річці Суон, Австралія

Експерти з рибальства кажуть, що у цій частині річки рідко можна зустріти акул. Проте поліція закликає людей виявляти додаткову обережність та дотримуватися заборони на закриття пляжів.

Нагадаємо, 31 січня ЗМІ розповіли про 8-річного Манні Алама з Австралії, якого вкусила акула під час риболовлі з батьком в океані.

12 січня видання Daily Mail написало про те, як сім'ю в Австралії врятували від акул завдяки зйомці за допомогою дрона.