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Світ

В Австралії акула запливла в річку та напала на підлітка, дівчинка померла від ран (фото)

акула австралія поліція
На місце події одразу приїхали екстрені служби

16-річна австралійка побачила зграю дельфінів, коли каталася з друзями на гідроциклі по річці Суон. Підліток стрибнула у воду і стала жертвою хижака. Востаннє такий випадок було зафіксовано рівно сто років тому.

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16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці Суон в Західній Австралії. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Як уточнюється, підлітки каталися на гідроциклах неподалік міста Перт. Дівчинка, чиє ім'я у ЗМІ не називається, побачила зграю дельфінів і вирішила стрибнути у воду, щоб поплавати разом із ними. За словами її друзів, у цей момент на неї напала акула.

Екстрені служби, які прибули на місце, витягли постраждалу з води із серйозними травмами ніг. Незважаючи на спроби медиків урятувати підлітка, вона померла від втрати крові.

акула австралія підліток Fullscreen
Лікарі не змогли врятувати дівчинку

Журналісти уточнюють, що напад акули зі смертю в річці Суон до цього був лише один раз сто років тому — 31 січня 1923 року.

Інспектор Пол Робінсон із поліції Західної Австралії назвав подію "дуже-дуже травмуючою", передає ВВС.

"Це надзвичайно травмуюча подія для всіх учасників і всіх, хто знав дівчину, тому я не вдаватимуся до подробиць отриманих нею поранень", — прокоментував він.

Напад акули в річці Суон, Австралія Fullscreen
Напад акули в річці Суон, Австралія
Напад акули в Суон, Австралія Fullscreen
Напад акули в Суон, Австралія
Напад акули в річці Суон, Австралія Fullscreen
Напад акули в річці Суон, Австралія
Напад акули в річці Суон, Австралія
Напад акули в Суон, Австралія
Напад акули в річці Суон, Австралія

Експерти з рибальства кажуть, що у цій частині річки рідко можна зустріти акул. Проте поліція закликає людей виявляти додаткову обережність та дотримуватися заборони на закриття пляжів.

Нагадаємо, 31 січня ЗМІ розповіли про 8-річного Манні Алама з Австралії, якого вкусила акула під час риболовлі з батьком в океані.

12 січня видання Daily Mail написало про те, як сім'ю в Австралії врятували від акул завдяки зйомці за допомогою дрона.