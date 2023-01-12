В Австралії плавців біля пляжу врятували від акул за допомогою дрона (відео)

Під час спостереження за водою за допомогою дрона чоловік помітив акул за кілька метрів від пляжу та повідомив рятувальникам.

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Житель Великобританії за допомогою свого квадрокоптера помітив трьох акул біля популярного пляжу в Австралії та попередив рятувальників. Про це повідомляє The Daily Mail.

Девід Альфонсо, його дружина Кірсті, їхній дворічний син Сонні й інші родичі проводили сімейний відпочинок на пляжі Мілап.

[ + – ] Акули біля пляжу в Австралії

Під час спостереження за водою за допомогою дрона чоловік помітив акул за кілька метрів від пляжу.

"Протягом 30 секунд я помітив відразу кількох акул на мілководді. Це було приблизно за два-три метри від берега, один із хижаків плив назустріч купальникам", — сказав він.

За його словами, на пляжі були сотні людей, які так проводили різдвяні канікули.

Акула була схожа на двометрову бронзову акулу, тому чоловік швидко повідомив своїй дружині, яка покликала рятувальників.

"Ми показали йому кадри з акулою з дрона через Facetime, щоб він пішов подивитися ближче", — пояснив чоловік.

Рятувальники провели евакуацію плавців із води.

Пляж закрили на чотири години, поки акула була поблизу.

Ще одна акула, довжиною близько трьох метрів, була схожа на велику білу.

Девід Альфонсо займається зйомкою дикої природи й регулярно викладає в соцмережах публікації про акул.

За його словами, попри всі застереження акули не завжди становлять реальну загрозу для плавців.

"Думаю, що їх очорнюють несправедливо. Вони можуть бути страшними, але ймовірність того, що вони справді становлять небезпеку, як правило, вкрай низька", — пояснив він.

"Акули — невід'ємна та важлива частина нашої екосистеми", — додав дослідник.

Нагадаємо, що вчені вперше зняли, як харчуються акули-няньки. З'ясувалося, що вони ходять на плавцях і стоять на голові.

Раніше Фокус повідомляв, що дослідники розкрили загадку дивних отворів на тунці, спійманому в Австралії. Акули-різаки присмоктуються до здобичі та починають обертатися, випилюючи так шматки м'яса округлої форми.