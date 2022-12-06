Ходять на плавцях ів стоять на голові. Вчені вперше зняли, як харчуються акули-няньки (відео)

За 8 місяців спостережень дослідники виявили п'ять варіантів поведінки акул, пов'язаних із годуванням, і не тільки.

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Акули блукають світовим океаном мільйони років — як правило, ці могутні стародавні істоти пересуваються лише вгору та вниз товщею води, проте деякі з них розвинули навичку ходьби, пише Forbes.

Звичайно, акули не ходять у звичному для нас розумінні "на ногах", для цього вони використовують свої грудні та черевні плавці. Найімовірніше, ви навіть могли бачити кадри, на яких еполетові акули буквально бігають по рифах Великого Бар'єрного рифу. Ці акули прославилися своєю незвичайною навичкою навичкою ходьби після виходу документального фільму про природу.

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Ще у 2008 році вчені вважали, що у світі існує всього п'ять видів акул, які розвинули цю незвичайну навичку ходьби по морському дну на плавниках, проте цього року стало відомо ще про чотири.

[ + – ] Учені виділили 5 видів поведінки акул Фото: Vertical Feed/Pectoral/PARTON/DOHERTY/PARRISH

У новому дослідженні під керівництвом Крістіана Партона з Центру екології та охорони природи Ексетерського університету вченим вдалося зняти унікальне у своєму роді відео, що підтверджує, що акули-няньки (Ginglymostoma cirratum) вміють ходити на плавцях під час годування.

Загалом учені провели понад дві сотні спостережень і використали майже 80 камер. У результаті їм вдалося виділити й зняти 5 варіантів поведінки акул-няньок, лише один із яких не пов'язаний із харчуванням.

Зазначимо, що акули-няньки отримали свою назву через звук, який вони видають під час годування. Представники цього виду відрізняються плямистою шкірою, яку важко помітити серед кольорових коралів. Як правило, ці морські жителі проводять дні, безперервно повільно пересуваючись морським дном у пошуках здобичі.

У ході спостережень дослідники помітили, що акули-няньки часто мають своє тіло над принадою з їжею вертикально головою вниз, ніби вони стоять на голові. Другою задокументованою поведінкою пересування акули-няньки на грудних плавцях — тварина значно вигинала один або обидва грудні плавці і торкалася ними морського дна. Дослідники припускають, що це дозволяє акул використовувати опір морського дна, щоб краще маневрувати своїм тілом. До речі, вчені також зауважили, що подібна поведінка передувала стандартному горизонтальному годуванню акул.

Четверта поведінка, яку відзначили дослідники — у положенні на спині, акула ніби перекидалася, перевертаючись на спину, щоб поїсти. А ось п'ята поведінка, яку виявили вчені зовсім не була пов'язана з годуванням — акули просто проходили повз приманки з їжею та камер.

За словами Партона, вони з колегами виявили, що стаціонарне горизонтальне годування було втричі частішим у прибережних водах порівняно з рифами. Дослідники припускають, що подібне годування, мабуть, не потребує великої енергії, а тому таке поширене.

У той же час автори дослідження вважають, що така різноманітна поведінка під час годування може значною мірою сприяти довгостроковому збереженню та поширенню представників цього виду в тропічних та субтропічних довкіллях.

Незважаючи на те, що акули-няньки вміло рухають своїми плавцями, ця навичка у них все ж таки розвинена не так, як у інших представників сімейства пластожаберних, наприклад, бамубукових акул, наркини або гладких ковзанів. Вчені припускають, що акули-няньки розвинули цю навичку в ході еволюції, щоб отримати переваги під час пошуку їжі в динамічному середовищі.

Раніше Фокус писав про те, що невідомий вид акул застукали за пішими прогулянками по морському дну.