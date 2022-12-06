Ходят на плавниках и стоят на голове. Ученые впервые засняли, как питаются акулы-няньки (видео)

За 8 месяцев наблюдений исследователи обнаружили пять вариантов поведения акул, связанных с кормлением и не только.

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Акулы бродят по мировому океану миллионы лет — как правило, эти могучие древние существа передвигаются лишь вверх и вниз по толще воды, однако некоторые из них развили навык ходьбы, пишет Forbes.

Конечно, акулы не ходят в привычном для нас понимании "на ногах", для этого они используют свои грудные и брюшные плавники. Вероятнее всего, вы даже могли видеть кадры, на которых полетные акулы буквально бегают по рифам Большого Барьерного рифа. Эти акулы прославились своим необычным навыком навыком ходьбы после выхода документального фильма о природе.

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Еще в 2008 году ученые считали, что в мире существует всего пять видов акул, которые развили этот необычный навык ходьбы по морскому дну на плавниках, однако в этом году стало известно еще о четырех.

[ + – ] Ученые выделили 5 видов поведения акул Фото: Vertical Feed/Pectoral/PARTON/DOHERTY/PARRISH

В новом исследовании под руководством Кристиана Партона из Центра экологии и охраны природы Эксетерского университета, ученым удалось заснять уникальное в своем роде видео, подтверждающее, что акулы-няньки (Ginglymostoma cirratum) умеют ходить на плавниках во время кормления.

В общей сложности ученые провели более двух сотен наблюдений и использовали почти 80 камер. В результате им удалось выделить и заснять 5 вариантов поведения акул-нянек, лишь одно из которых не связано с питанием.

Отметим, что акулы-няньки получили свое название из-за сосущего звука, который они издают во время кормления. Представители этого вида отличаются пятнистой кожей, которую трудно не заметить среди цветных кораллов. Как правило, эти морские обитатели проводят дни на пролет, медленно передвигаясь по морскому дни в поисках добычи.

В ходе наблюдений исследователи заметили, что акулы-няньки часто располагают свое тело над приманкой с пищей вертикально головой вниз, будто они стоят на голове. Вторым задокументированным поведением передвижение акулы-няньки на грудных плавниках — животное значительно выгибало один или оба грудных плавника и касалась ими морского дна. Исследователи предполагают, что это позволяет акулам использовать сопротивление морского дна, чтобы лучше маневрировать своим телом. К слову, ученые также заметили, что подобное поведение предшествовало стандартному горизонтальному кормлению акул.

Четвертое поведение, которое отметили исследователи — в положении на спине, акула будто кувыркалась, переворачиваясь на спину, чтобы поесть. А вот пятое поведение, которое обнаружили ученые вовсе не было связано с кормлением — акулы попросту проходили мимо приманок с едой и камер.

По словам Партона, они с коллегами обнаружили, что стационарное горизонтальное кормление было втрое более частым в прибрежных водах в сравнении с рифами. Исследователи предполагают, что подобное кормление, по видимому, не требует большой энергии, а потому так распространено.

В то же время авторы исследования полагают, что такое разнообразное поведение во время кормления может в значительной степени способствовать долгосрочному сохранению и распространению представителей этого вида в тропических и субтропических средах обитания.

Несмотря на то, что акулы-няньки умело двигают своими плавниками, этот навык у них все же развит не так, как у других представителей семейства пластожаберных, например, бамубуковых акул, наркины или гладких коньков. Ученые предполагают, что акулы-няньки развили этот навык в ходе эволюции, чтобы получить преимущества во время поиска пищи в динамической среде.

Ранее Фокус писал о том, что неизвестный вид акул застукали за пешими прогулками по морскому дну.