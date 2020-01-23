Новый вид акул использует плавники, чтобы ходить

Ученые обнаружили четыре новых вида акул, которые необычным образом передвигаются под водой. Об этом сообщает New Atlas.

Команда обнаружила в тропических водах морских существ, использующих плавники, чтобы передвигаться по морскому дну. По словам исследователей, такая ходьба крайне редко встречается среди акул, но дает им существенное преимущество перед добычей.

Необычные акулы были обнаружены в водах Индо-Австралийского архипелага, который находится между материковой частью Индонезии и Австралией.

"В средне, менее метра в длину ходячие акулы не представляют угрозы для людей, но их способность противостоять среде с низким содержанием кислорода и умение ходить на плавниках дает им исключительное преимущество перед мелкими ракообразными и моллюсками", – заявила доктор из Австралийского университета Квинсленда Кристин Даджен.

Согласно анализам их ДНК, ходячие акулы откололись от своих сородичей, чтобы обрести собственную идентичность как нового вида.

"Данные свидетельствуют о том, что новый вид эволюционировал после того, как акулы отделились от своей изначальной популяции. Они стали генетически изолированными в новы районах обитания и превратились в иные виды. Акулы могли передвигаться пешком или вплавь, а также могли путешествовать вместе с фрагментами рифов, движущимися на запад через Новую Гвинею, около 2 млн лет назад. Мы считаем, что еще есть несколько видов гуляющих акул, которые пока не были обнаружены", – подытожила Даджен.

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