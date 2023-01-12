В Австралии пловцов возле пляжа спасли от акул с помощью дрона (видео)

Во время наблюдения за водой с помощью дрона мужчина заметил акул в нескольких метрах от пляжа и сообщил спасателям.

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Житель Великобритании с помощью своего квадрокоптера заметил трех акул у популярного пляжа в Австралии и предупредил спасателей. Об этом сообщает The Daily Mail.

Дэвид Альфонсо, его жена Кирсти, их двухлетний сын Сонни и другие родственники проводили семейный отдых на пляже Милап.

[ + – ] Акулы у пляжа в Австралии

Во время наблюдения за водой с помощью дрона мужчина заметил акул в нескольких метрах от пляжа.

"В течение 30 секунд я заметил сразу нескольких акулу на мелководье. Это было примерно в двух-трех метрах от берега, один из хищников плыл навстречу купающимся", — сказал он.

По его словам, на пляже находились сотни людей, которые таким образом проводили рождественские каникулы.

Акула была похожа на двухметрового бронзового китобоя, поэтому мужчина быстро сообщил своей жене, которая позвала спасателей.

"Мы показали ему кадры с акулой с дрона через Facetime, чтобы он пошел посмотреть поближе", — пояснил мужчина.

Спасатели провели эвакуацию пловцов из воды.

Пляж закрыли на четыре часа, пока акулы находилась поблизости.

Еще одна акула, длиной около трех метров, была похожа на большую белую.

Дэвид Альфонсо занимается съемкой дикой природы и регулярно выкладывает в соцсетях публикации об акулах.

По его словам, несмотря на все предосторожности, акулы не всегда представляют реальную угрозу для пловцов.

"Думаю, что их очерняют несправедливо. Они могут быть страшными, но вероятность того, что они действительно представляют опасность, как правило, крайне низкая", — пояснил он.

"Акулы — неотъемлемая и важная часть нашей экосистемы", — добавил исследователь.

Напомним, что ученые впервые сняли, как питаются акулы-няньки. Выяснилось, что они ходят на плавниках и стоят на голове.

Ранее Фокус сообщал, что исследователи раскрыли загадку странных отверстий на тунце, пойманном в Австралии. Акулы-резаки присасываются к добыче и начинают вращаться, "выпиливая" таким образом куски мяса округлой формы.