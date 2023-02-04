В Австралии акула заплыла в реку и напала на подростка, девочка скончалась от ран (фото)

16-летняя австралийка увидела стаю дельфинов, когда каталась с друзьями на гидроцикле по реке Суон. Подросток прыгнула в воду и стала жертвой хищника. Последний раз такой случай был зафиксирован ровно сто лет назад.

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16-летняя девочка умерла после нападения акулы в реке Суон в Западной Австралии. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как уточняется, подростки каталась на гидроциклах недалеко от города Перт. Девочка, чье имя в СМИ не называется, увидела стаю дельфинов и решила прыгнуть в воду, чтобы поплавать вместе с ними. По словам ее друзей, в этот момент на нее напала акула.

Прибывшие на место экстренные службы вытащили пострадавшую из воды с серьезными травмами ног. Несмотря на попытки медиков спасти подростка, она скончалась от потери крови.

[ + – ] Врачи не смогли спасти девочку

Журналисты уточняют, что нападение акулы с летальным исходом в реке Суон до этого было лишь один раз сто лет назад — 31 января 1923 года.

Инспектор Пол Робинсон из полиции Западной Австралии назвал произошедшее "очень, очень травмирующим", передает BBC.

"Это чрезвычайно травмирующее событие для всех участников и всех, кто знал девушку, поэтому я не буду вдаваться в подробности полученных ее ранений", — прокомментировал он.

[ + – ] Нападение акулы в реке Суон, Австралия [ + – ] Нападение акулы в реке Суон, Австралия [ + – ] Нападение акулы в реке Суон, Австралия

Эксперты по рыболовству говорят, что в этой части реки редко можно встретить акул. Тем не менее полиция призывает людей проявлять дополнительную осторожность и соблюдать запрет на закрытие пляжей.

Напомним, 31 января СМИ рассказали о 8-летнем Манни Алама из Австралии, которого укусила акула во время рыбалки с отцом в океане.

12 января издание Daily Mail написало о том, как семью в Австралии спасли от акул, благодаря съемке с помощью дрона.