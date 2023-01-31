В Австралии акула напала на 8-летнего ребенка, хваставшегося уловом (видео)

Судя по всему, акула собиралась схватить рыбу, но мальчик вытащил ее из воды прямо перед носом хищника.

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Восьмилетний австралиец, которого во время рыбалки в океане укусила акула, намерен, несмотря на случившееся, продолжить заниматься рыбным промыслом. Об этом сообщает News.com.au

Манни Алам находился в море вместе со своим отцом Радваном у берегов острова Леди Масгрейв в районе Большого Барьерного рифа, когда на него напал морской хищник.

[ + – ] Видео нападения акулы на ребенка

На видео, выложенном в TikTok, юноша в специальном снаряжении держится за борт лодки и гордо демонстрирует улов — коралловую форель. В это же мгновение из-под лодки неожиданно появляется рифовая акула, которая кусает ребенка районе груди и подмышек. Запись резко обрывается.

Впоследствии отец мальчика сообщил своей аудитории, что он серьезно не пострадал.

"Я почувствовать небольшой укус, немного побаливает, но это все", — пояснил мальчик.

Судя по всему, акула собиралась схватить рыбу, но мальчик вытащил ее из воды прямо перед носом хищника.

По словам отца ребенка, подобные случае нередкость, каждый, кто ныряет, знает, что это распространенное явление.

Вместе с тем в прошлом году в Австралии были зарегистрированы 15 нападений акул, в том числе одно смертельное. В позапрошлом году было три смертельных случая.

Напомним, что в Австралии пловцов возле пляжа спасли от акул с помощью дрона. Британский турист в объектив своего квадрокоптера заметил нескольких хищников у популярного австралийского пляжа и вовремя предупредил спасателей на берегу.

Ранее Фокус сообщал о потрошителях подводного мира. По данным исследователей, сейчас наблюдается противостояние акул и косаток за влияние в океане.