В Австралії акула напала на 8-річну дитину, яка хвалилася уловом (відео)

З огляду на все, акула збиралася схопити рибу, але хлопчик витяг її з води прямо перед носом хижака.

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Восьмирічний австралієць, якого під час риболовлі в океані вкусила акула, має намір, попри те, що трапилося, продовжити займатися рибним промислом. Про це повідомляє News.com.au

Манні Алам знаходився в морі разом зі своїм батьком Радваном біля берегів острова Леді Масгрейв у районі Великого Бар'єрного рифу, коли на нього напав морський хижак.

[ + – ] Відео нападу акули на дитину

На відео, викладеному в TikTok, юнак у спеціальному спорядженні тримається за борт човна і гордо демонструє улов — коралову форель. Цієї ж миті з-під човна несподівано з'являється рифова акула, яка кусає дитину в районі грудей і пахв. Запис різко обривається.

Згодом батько хлопчика повідомив своїй аудиторії, що він серйозно не постраждав.

"Я відчув невеликий укус, трохи болить, але це все", — пояснив хлопчик.

Зважаючи на все, акула збиралася схопити рибу, але хлопчик витяг її з води прямо перед носом хижака.

За словами батька дитини, в такі випадки — нерідкість, кожен, хто пірнає, знає, що це поширене явище.

Водночас минулого року в Австралії зареєстрували 15 нападів акул, зокрема один смертельний. Позаторік було три смертельні випадки.

Нагадаємо, що в Австралії плавців біля пляжу врятували від акул за допомогою дрона. Британський турист в об'єктив свого квадрокоптера помітив кількох хижаків біля популярного австралійського пляжу та вчасно попередив рятувальників на березі.

Раніше Фокус повідомляв про потрошителів підводного світу. За даними дослідників, зараз спостерігається протистояння акул та косаток за вплив в океані.