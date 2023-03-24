Испытала невыносимую боль: в Австралии женщина упала в самое опасное в мире растение

В течение полугода Наоми Льюис принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах.

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В Австралии Наоми Льюис упала на кустарник, прозванный "растением самоубийц" из-за невероятной боли, которую оно причиняет. Девушка столкнулась с растением после того, как упала с велосипеда во время прогулки в Северном Квинсленде в июне прошлого года. Об этом сообщает Ladbible.

Австралийка слетела с велосипеда и скатилась с тропы, а вскоре врезалась в одно из самых опасных растений в мире. Наоми заявила, что боль гораздо хуже родов. У женщины четверо детей.

Это одно из наиболее ядовитых растений в мире, также известное как жалящее дерево. Кустарник имеет научное название Dendrocnide Moroides, а также известен как "растение-самоубийца". Оно впрыскивает яд в кожу людей, которые к нему прикасаются, и это может оставить их в мучительной боли на срок до девяти месяцев.

"Боль была просто невыносимой. Тело достигло болевого порога, и тогда у меня началась рвота. У меня было четверо детей — три кесаревых сечения и одно естественное. Роды, ни одни из них даже близко не стояли", — вспоминает Наоми Льюис.

Женщине в больнице назначили обезболивающие препараты, но ее мучения не прекратились Фото: Lad Bible

После происшествия муж отвез женщину в аптеку, где купил полоски для удаления волос. Это позволило удалить крошечные ядовитые волоски растения из ее кожи пока семейная пара продолжала ожидать скорую помощь.

Женщине в больнице назначили обезболивающие препараты, но даже после выписки через неделю ее мучения не прекратились. В течение полугода она принимала обезболивающие таблетки и использовала согревающие компрессы, чтобы избавиться от ужасной боли в ногах. Только в декабре прошлого года ей наконец удалось отказаться от препаратов.

Издание отмечает, что австралийка иногда все еще испытывает боль в некоторых частях ног.

Ранее Фокус писал, что в Канаде женщина едва не лишилась ноги после употребления водки на вечеринке. Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить.

Также сообщалось, что в Австралии мужчина госпитализирован с инсультом из-за хруста шеей. Энди Уилсон в течение 31 года хрустел шеей без каких-либо проблем, но все изменилось 5 марта, когда он разорвал правую артерию.