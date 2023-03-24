В Канаде женщина едва не лишилась ноги после употребления водки на вечеринке

Чтобы сохранить ногу Джулии Андерсон потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Спустя три года девушка до сих пор не может нормально ходить.

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В Онтарио (Канада) 36-летняя Джулия Андерсон едва не потеряла ногу после того, как в 2020 голу выпила большое количество алкоголя на девичнике. Во время развлечений она употребила слишком много водки. Об этом сообщает Ladbible.

После возвращения домой женщина потеряла сознание, но на этом ее проблемы не закончились. Мама Сандра Андерсон заметила, что у дочери плохое самочувствие и обеспокоилась ее положением. Джулия лежала на животе свернувшись в клубок. Ее пришлось повернуть на бок.

Несколько часов спустя она очнулась, однако ее сильно опухшие ноги продолжали не слушаться ее. Из-за опасения, что она могла сломать что-то, Джулия позвала свою маму, и они вызвали скорую помощь.

После обследования врачами у Джулии был диагностирован синдром компартмента, вызванный кровотечением или отеком в замкнутой мышечной группе. Чтобы сохранить ногу, ей потребовались диализ, переливание крови и операция по пересадке кожи. Однако, спустя три года Джулия до сих пор не может нормально ходить.

После обследования врачами у Джулии был диагностирован синдром компартмента Фото: Kennedy News & Media

"Меня немедленно прооперировали, потому что мои мышцы разрушались и выделяли токсины в кровь, из-за чего тело распухало, а почки отказывали. После первой операции я две недели находилась в реанимации, привязанная к аппарату для откачивания жидкости, так как я все еще была огромной. Я постоянно испытывала боль. Представьте, что ваша нога затекает, но это ощущение покалывания в тысячу раз сильнее, как будто по ноге бьет острый электрический разряд", — рассказывает Джулия Андерсон.

Девушка провела пять недель в больнице и вернулась домой, где еще три недели была прикована к постели. Она до сих пор борется с последствиями полученной травмы.

"Прошло уже много лет, но у меня до сих пор ощущение, что моя нога постоянно находится в легком спящем состоянии, я уже привыкла к этому", — говорит жительница Онтарио.

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Также сообщалось, что в Австралии женщину дважды укусил ядовитый осьминог. Синекольчатые осьминоги кусают жертву, впрыскивая в рану ядовитую слюну, которая вызывает паралич, остановку дыхания и сердца из-за недостатка кислорода. Их яд в 1000 раз сильнее цианида и может убить 26 человек в течение нескольких минут.