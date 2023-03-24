У Канаді жінка ледь не втратила ноги після вживання горілки на вечірці

Щоб зберегти ногу Джулії Андерсон знадобилися діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Через три роки дівчина й досі не може нормально ходити.

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В Онтаріо (Канада) 36-річна Джулія Андерсон ледь не втратила ногу після того, як у 2020 році випила велику кількість алкоголю на дівич-вечорі. Під час розваг вона вжила занадто багато горілки. Про це повідомляє Ladbible.

Після повернення додому жінка втратила свідомість, але на цьому її проблеми не закінчилися. Мама Сандра Андерсон помітила, що в доньки погане самопочуття і занепокоїлася її становищем. Джулія лежала на животі, згорнувшись у клубок. Її довелося повернути на бік.

Кілька годин потому вона прийшла до тями, проте її сильно опухлі ноги продовжували не слухатися її. Через побоювання, що вона могла зламати щось, Джулія покликала свою маму, і вони викликали швидку допомогу.

Після обстеження лікарями у Джулії діагностували синдром компартмента, викликаний кровотечею або набряком у замкнутій м'язовій групі. Щоб зберегти ногу, їй потрібні були діаліз, переливання крові та операція з пересадки шкіри. Однак, через три роки Джулія досі не може нормально ходити.

Після обстеження лікарями у Джулії було діагностовано синдром компартмента Фото: Kennedy News & Media

"Мене негайно прооперували тому, що мої м'язи руйнувалися і виділяли токсини в кров, через що тіло розпухало, а нирки відмовляли. Після першої операції я два тижні перебувала в реанімації, прив'язана до апарата для відкачування рідини, оскільки я все ще була величезною. Я постійно відчувала біль. Уявіть, що ваша нога затікає, але це відчуття поколювання в тисячу разів сильніше, ніби по нозі б'є гострий електричний струм", — розповідає Джулія Андерсон.

Дівчина провела п'ять тижнів у лікарні та повернулася додому, де ще три тижні була прикута до ліжка. Вона досі бореться з наслідками отриманої травми.

"Минуло вже багато років, але в мене досі відчуття, що моя нога постійно перебуває в легкому сплячому стані, я вже звикла до цього", — каже мешканка Онтаріо.

Раніше Фокус писав, що в Австралії чоловік госпіталізований з інсультом через хрускіт шиєю. Енді Вілсон протягом 31 року хрустів шиєю без жодних проблем, але все змінилося 5 березня, коли він розірвав праву артерію.

Також повідомлялося, що в Австралії жінку двічі вкусив отруйний восьминіг. Синьокільчасті восьминоги кусають жертву, впорскуючи в рану отруйну слину, яка викликає параліч, зупинку дихання та серця через нестачу кисню. Їх отрута в 1000 разів сильніша за ціанід і може вбити 26 людей за декілька хвилин.