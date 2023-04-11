Рідкісна знахідка: жінка купила обручку за 1 фунт стерлінгів (відео)

Еллі Пейдж поділилася відео, в якому розповіла історію про те, як їй вдалося отримати прикрасу. Ролик набрав понад 3,4 мільйона переглядів у TikTok.

Related video

Еллі Пейдж, що працює у сфері маркетингу, купила обручку за 1 фунт стерлінгів. Окраса залишила незнайома їй жінка і вона може коштувати великі гроші. Про це розповідає The Mirror.

Дівчина, яка має понад 30 000 підписників у TikTok, розповіла, що вона натрапила на "дивовижну" знахідку в одному з благодійних магазинів.

У відео, яке набрало більш як 3,4 мільйона переглядів, Еллі каже, що вона не знає справжньої вартості прикраси.

"У вас є шалене почуття, що вам потрібно зайти до вашого улюбленого благодійного магазину, тому що ви думаєте, що знайдете щось дивне. Коли ви заходите, там сидить жінка, яка каже, що це її обручка, і вона не хоче ніяких грошей від його продажу, просто не хоче мати нічого спільного з людиною, яка його подарувала", — розповідає британка.

Продавниця ще раз перепитує, чи є її рішення остаточним на те, що жінка відповідає, що бажає, щоб кільце продали за 1 фунт стерлінгів і хоче, щоб у когось був "щасливий день". Еллі, яка чула цю розмову, вирішила купити прикрасу.

"Я куплю. Продайте це за фунт, і я куплю це прямо зараз. Я купила його за 1 фунт, і тепер я володію обручкою цієї жінки. Я не можу його оцінити, тому що прямо зараз банківські канікули. Я гадки не маєте, скільки воно коштує. Поки що це велика таємниця, але я точно знаю, що в мене тепер є дуже гарне кільце", — каже дівчина у відео.

Після того, як Еллі поділилася своїм відео, ролик зібрав понад 800 коментарів, в яких люди зізнавалися, що "неймовірно заздрять" її вигідній покупці.

"Це насправді так здорово, що всесвіт дарує тобі благословення. Сподіваюся, ти отримаєш за нього цілий статок", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що у Великобританії жінка позивається до національної лотереї. Через технічну проблему британка Джоан Паркер-Греннан двічі перемогла в лотереї Instant Win. Тепер жінка та оператор національної лотереї Camelot оскаржують у суді суму, яку становитиме приз.

Також повідомлялося, що британка провернула злочинну аферу понад 1000 разів. Наріндер Каур обмінювала вкрадені в магазинах речі на готівку, "заробивши" у такий злочинний спосіб понад 500 000 фунтів стерлінгів (22 млн гривень).