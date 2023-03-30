У Великобританії жінка судиться із національною лотереєю: на кону мільйон (фото)

Через технічну проблему британка Джоан Паркер-Греннан двічі перемогла в лотереї Instant Win. Тепер жінка та оператор національної лотереї Camelot оскаржують у суді суму, яку становитиме приз.

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Джоан Паркер-Греннан з Бостона, Лінкольншир, подала до суду на Camelot, стверджуючи, що оператор лотереї "зобов'язаний" виплатити їй приз у розмірі £1 млн. Про це повідомляє BBC News.

Британка змогла перемогти під час онлайн-ігри Instant Win, в яку грала у 2015 році. На екрані Джоан Паркер-Греннан висвітлилися два номери з призом у £10, а також два інші номери, що збіглися з призом у £1 млн. Тепер вона хоче отримати шестизначну суму.

Camelot заперечує претензії жінки й стверджує, що зобов'язаний виплатити лише 10 фунтів стерлінгів. Представники компанії заявили, що це сталося через "технічну проблему", яка призвела до появи на екрані "різних графічних анімацій".

Під час слухання адвокати розповіли судді, що 25 серпня 2015 року місіс Паркер-Греннан придбала квиток гри Instant Win за 5 фунтів стерлінгів. За їх словами, суть гри полягала в тому, що якщо номер у розділі "Ваші номери" збігається з номером у розділі виграшних номерів, то ці номери, що збігаються, стають білими.

Camelot заперечує претензії жінки і стверджує, що зобов'язаний виплатити лише 10 фунтів стерлінгів Фото: casino.org

Компанія Camelot стверджує, що в той момент, коли жінка купила квиток, її комп'ютерна система визначила, що її приз становитиме 10 фунтів стерлінгів. Але між 25 та 26 серпня виникла технічна проблема, внаслідок якої на екранах деяких гравців відображалися "різні графічні анімації". Адвокати розповіли суду, що через це з'явилися два інші номери з призом у £1 млн.

Баррістер Філіп Хінкс, який очолював юридичну команду Camelot, стверджував, що оператор зобов'язаний виплатити лише результат виграшу, зумовлений комп'ютерною системою.

Суддя назвав справу цікавою і сказав, що має намір ухвалити рішення в найближчому майбутньому.

Раніше Фокус писав, що у США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд. Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму повністю, проте це розтягнулося б на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловік ледь не "втратив" джекпот у $26 млн. Щасливчиком виявився мешканець Західної Австралії. Переможець лотереї Powerball розповів, що купив щасливий білет за кілька годин до розіграшу, а потім просто забув про нього.