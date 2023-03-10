Вирішив не чекати: у США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд

Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму цілком, проте це розтягнулося на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

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Торік у листопаді Едвін Кастро придбав лотерейний квиток на заправці в Альтадені, і всі обрані номери виявилися переможними. Чоловік виграв $2 млрд, що є найбільшим призом в історії лотерей США. Про це повідомляє USA Today.

Кастро витратив перші 2,5% свого виграшу на покупку величезного особняка у Лос-Анджелесі. Чоловік придбав будинок на Голлівудських пагорбах за $25,5 млн, що зробило цю угоду з нерухомості найдорожчою у 2023 році та одним із найдорожчих в історії цього району.

Особняк був побудований компанією Roman James Design минулого року і розташований на схилі пагорба, звідки відкривається краєвид на бульвар Сансет-Стріп та готельний комплекс Шато Мармон.

Особняк був побудований компанією Roman James Design у 2022 році Фото: Los Angeles Times/Simon Berlyn

Будинок площею майже 14 000 квадратних футів (1300 квадратних метрів) розташований на ділянці 0,58 акра і включає басейн з ефектом нескінченності, п'ять спалень, сім ванних кімнат, ігровий зал, винний погріб, кінотеатр, бар, тренажерний зал, купіль з холодною водою, паровий душ та сауну. Головна кімната знаходиться на третьому поверсі та має власний балкон.

Раніше Фокус писав, що в США жінка виграла у лотерею понад 750 мільйонів доларів. Вона придбала виграшний квиток в одному з продуктових магазинів у США, а коли дізналася про суму виграшу, була шокована.

Також повідомлялося, що в Канаді сім'я виграла джекпот у лотереї, але не змогла отримати свого призу, оскільки запізнилася з пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.