Решил не ждать: в США победителю Powerball выплатили меньше 50% от выигранных $2 млрд

Американец Эдвин Кастро мог получить всю сумму целиком, однако это растянулось бы на 30 ежегодных платежей. Поэтому мужчина выбрал другой вариант, но после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.

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В ноябре прошлого года Эдвин Кастро приобрел лотерейный билет на заправке в Альтадене, и все выбранные номера оказались победными. Мужчина выиграл $2 млрд, что является самым крупным призом в истории лотерей США. Об этом сообщает USA Today.

Кастро потратил первые 2,5% своего выигрыша на покупку огромного особняка в Лос-Анджелесе. Мужчина приобрел дом на Голливудских холмах за $25,5 млн, что сделало это соглашение по недвижимости самым дорогим в 2023 году и одним из самых дорогих в истории этого района.

Особняк был построен компанией Roman James Design в прошлом году и расположен на склоне холма, откуда открывается вид на бульвар Сансет-Стрип и гостиничный комплекс Шато Мармон.

Особняк был построен компанией Roman James Design в 2022 году Фото: Los Angeles Times/Simon Berlyn

Дом площадью почти 14 000 квадратных футов (1300 квадратных метров) расположен на участке 0,58 акра и включает в себя бассейн с эффектом бесконечности, пять спален, семь ванных комнат игровой зал, винный погреб, кинотеатр, бар, тренажерный зал, купель с холодной водой, паровой душ и сауну. Главная комната находится на третьем этаже и имеет собственный балкон.

Ранее Фокус писал, что в США женщина выиграла в лотерею более 750 миллионов долларов. Она приобрела выигрышный билет в одном из продуктовых магазинов в США, а когда узнала сумму выигрыша, была шокирована.

Также сообщалось, что в Канаде семья выиграла джекпот в лотерее, но не смогла получить свой приз, поскольку опоздала с предъявлением билета на пять дней. Организаторы лотереи не смогли нарушить правила и выдать приз победителям.