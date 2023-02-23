Пара виграла у лотерею велику суму, але через дурість не змогла отримати приз

Сімейна пара з Канади постраждала через свою власну байдужість та розгильдяйство.

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Мешканці канадського міста Прінс-Джордж, розташованого в провінції Британська Колумбія, виграли джекпот у лотереї, проте не змогли здобути свій приз. Про це пише видання The Mirror.

Причина цього була в тому, що Ден та Серіз Льюїс не придивилися до вмісту коробки з речами, які залишилися після святкування Різдва, коли вони прибирали свою спальню. Однак через деякий час вони виявили квиток моментальної лотереї серед інших дрібниць і з'ясували, що вони виграли грошовий приз у розмірі 100 тисяч доларів (це приблизно 3,6 мільйона гривень).

На жаль, пара не змогла здобути свій виграш, оскільки запізнилася із пред'явленням квитка на п'ять днів. Організатори лотереї не змогли порушити правила та видати приз переможцям.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пенсіонери 2 роки безкоштовно мешкали в готелі, але попалися. Наразі адміністрація закладу вимагає з чоловіка близько 145 тисяч євро за проживання та понад 92 тисячі євро за додаткові послуги.

Також повідомлялося, що батько двох дітей залишився паралізованим після того, як з'їв популярну страву. Звичайний прийом їжі в улюбленій закусочній ледь не закінчився для чоловіка фатально.