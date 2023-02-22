Пенсіонери 2 роки безкоштовно мешкали в готелі, але попалися: на пару подали до суду

Раніше в готелі Nassauer Hof зупинялися Далай-лама, Одрі Хепберн та Джон Кеннеді. Обвинувачений зізнався, що справді жив у готелі, але не мав можливості сплатити рахунки та виявив "серйозні недоліки" у закладі.

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Готель Nassauer Hof у німецькому місті Вісбадені подав до суду на подружжя, яке проживало в ньому безкоштовно протягом двох років, стверджуючи, що вони нібито вигадували різні історії, щоб отримати відстрочку оплати. Про це повідомляє SWR.

Влітку 2019 року 60-річний чоловік та його дружина заселилися до готелю Nassauer Hof, сплативши 5600 євро завдатку, але відмовлялися платити за проживання.

Підозрюваний скаржився на тарганів у номері, запліснявілі волоські горіхи та черв'яка в салаті дружини. Також стверджував, що лікується від раку у Вісбадені. Після цього новий менеджер готелю дав вказівку персоналу не звертатися щодо оплати. Все змінилося наприкінці 2021-го, коли роботу розпочав новий менеджер.

Пара виселилася за кілька тижнів і переїхала в інший готель у Вісбадені, але їх виселили звідти після майже чотирьох місяців за несплату.

Тепер адміністрація Nassauer Hof вимагає з чоловіка близько 145 тисяч євро за проживання та понад 92 тисяч євро за додаткові послуги. Обвинувачений зізнався, що справді жив у готелі, але не мав можливості оплатити рахунки та виявив "серйозні недоліки" у готелі.

Судовий процес триватиме 23 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Саудівській Аравії відкривають унікальний готель, висічений у скелі посеред пустелі. Архітектор унікальної споруди стане Жан Нувель, який створив Вежу Абгар у Барселоні та Лувр в Абу-Дабі.

Також повідомлялося, що Кім Кардаш'ян одержала 1 мільйон доларів за виступ на бізнес-конференції. Знаменитість розповіла про приватну фірму, яка займатиметься інвестиціями в медіа, готельний бізнес та предмети розкоші.