У Саудівській Аравії відкривають унікальний готель, висічений у скелі посеред пустелі

Архітектор унікальної споруди — Жан Нувель, який створив Башту Абгар у Барселоні та Лувр в Абу-Дабі.

У Саудівській Аравії хочуть залучати туристів, як і сусідні ОАЕ, тим більше, що окрім Мекки та Ер-Ріяду у країні є, що показати. Гроші саудити вирішили вкласти з розмахом та побудувати унікальний скельний готель посеред пустелі Аль-Ула. Про це пише Hospitality Design.

Проєктувати та будувати готель Шараан запросили найвідомішого архітектора Жана Нувеля, який уже давно споруджує свої грандіозні будинки в Європі та на Аравійському півострові.

Готель на курорті Шараан за десять годин їзди від Ер-Ріяда розміститься в унікальному місці. У долині Аль-Ула, яку також називають музеєм просто неба, знаходиться старовинне скельне місто Мадаїн-Саліх (Хегра), побудоване, а точніше, вирубане в скелях набатейцями понад дві тисячі років тому. І внесене до списку спадщини ЮНЕСКО.

[ + – ] Печерне місто Хегра у долині Аль-Ула Фото: Скриншот

Саме це печерне місто та унікальні скельні утворення і надихнули Жана Нувеля на створення розкішного готелю, видовбаного у скелі.

Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design Фото: Hospitality Design

Збереження унікального ландшафту та багатовікової спадщини регіону було першорядним завданням для Нувеля та його команди.

Вони вивчали, як набатейці вирізали свої гробниці та палаци прямо в скелях з пісковику і наслідували 2000-річний досвід.

"Я відчув, що будь-яка будівля, не пов'язана зі скелями, виглядатиме чужорідно і тільки заважатиме. Я хотів хвилювати, але в поетичному та філософському сенсі", — розповів Нувель.

Фото: Hospitality Design

Курорт складатиметься з 40 гостьових люксів, трьох вілл та 14 приватних павільйонів. Тут буде басейн, висічений у скелях та швидкісний ліфт, який підноситиме гостей на вершину скелі крізь шари геологічних пластів.

[ + – ] Швидкісний ліфт у готелі Шараан Фото: Hospitality Design

Сонячне світло відіграватиме важливу роль: воно проникатиме крізь різьблені отвори та тонкі завіси, натхненні традиційними аравійськими наметами.

Особливим буде і ідеально-круглий внутрішній дворик із фазами місяця.

Відкриють унікальний скельний готель вже наступного, 2023 року.

Нагадаємо, раніше в Саудівській Аравії вирішили побудувати унікальний горизонтальний хмарочос, який уже отримав назву "Дзеркальна стіна".