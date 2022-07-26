У Саудівській Аравії збудують горизонтальний хмарочос завдовжки 120 км (відео)

На реалізацію амбітного проєкту може піти до 50 років.

Саудівська Аравія планує побудувати хмарочос довжиною 120 км (75 миль) вартістю трильйон доларів під назвою Mirror Line, який простягатиметься через пустелю, він стане вищим за Емпайр-Стейт-Білдінг і вмістить до п'яти мільйонів людей, повідомляє Daily Mail.

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Дзеркальна лінія стане частиною пустельного міста під назвою Неом, розміром приблизно з Массачусетс, про який наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман оголосив у січні 2021 року. Він зробив це після того, як сказав, що хоче, щоб у його країні було побудовано такий культовий та позачасовий будівельний проєкт, як піраміди Єгипту.

[ + – ] Довжина хмарочоса становитиме 120 км Фото: Соцсети

"Лінія — це проєкт, що є цивілізаційною революцією, яка ставить людину на перше місце", — заявив принц тоді.

Mirror Line складатиметься з двох будівель висотою 488 метрів, що проходять паралельно одна одній через 75 миль пустелі, узбережжя і гірських ландшафтів. За повідомленням Wall Street Journal, у разі повного завершення хмарочос проходитиме від затоки Акаба через гірський хребет, а потім простягатиметься уздовж узбережжя до пустельного "аерополісу".

Будівля настільки довга, що її поставлять на опори, врахувавши кривизну Землі. Вона також матиме лінію високошвидкісного потяга під ним.

Повідомляється також, що електрику для хмарочоса отримуватимуть від поновлюваних джерел енергії.

Біля будівлі передбачать пристань, а на висоті 304 м розмістять спортивний стадіон.

Овочі та фрукти для мільйонів мешканців вирощуватимуть за рахунок вертикального землеробства, яке інтегрують у стіни блискучих будівель, і люди платитимуть за передплатою за триразове харчування.

Принц Салман сподівається, що будівлі будуть повністю вуглецево-нейтральними та безпечними для місцевого довкілля. Також він вірить, що місто Неом загалом створить тисячі нових робочих місць і дозволить країні, багатій на нафту, перестати залежати від ресурсів для отримання багатства. Однак іноземних інвестицій у Неом не передбачається, оскільки багато західних країн продовжують бойкотувати країну через передбачувані порушення прав людини. Салмана звинувачують у замовленні вбивства журналіста Джамаля Хашоггі у 2018 році, але спадковий принц заперечує свою причетність.

Незважаючи на те, що принц Мухаммед бін Салман хоче, щоб будинок був готовий до 2030 року, за словами інженерів, на його будівництво може піти 50 років. До того ж планувальникам важко відповісти, чи захочуть люди жити у висотному будинку після пандемії, міграції тварин і птахів та як впоратися з конструкцією, що впливає на стік ґрунтових вод.

Фахівці з екологічного планування кажуть, що сам розмір і довжина Mirror Line порушать схеми перелітних птахів, а дзеркальне скління будівлі може ще більше збити їх із пантелику, підірвавши прагнення авторів проєкту зробити його сприятливим для планети.