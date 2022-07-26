В Саудовской Аравии построят горизонтальный небоскреб длиной 120 км (видео)

На реализацию амбициозного проекта может уйти до 50 лет.

Саудовская Аравия планирует построить небоскреб длиной 120 км (75 миль) стоимостью триллион долларов под названием Mirror Line, который будет простираться через пустыню, станет выше Эмпайр-стейт-билдинг и вместит до пяти миллионов человек, сообщает Daily Mail.

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Зеркальная линия станет частью пустынного города под названием Неом, размером примерно с Массачусетс, о котором наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман объявил в январе 2021 года. Он сделал это после того, как сказал, что хочет, чтобы в его стране был построен такой культовый и вневременной строительный проект, как пирамиды Египта.

[ + – ] Длина небоскреба составит 120 км Фото: Соцсети

"Линия – это проект, представляющий собой цивилизационную революцию, которая ставит человека на первое место", – заявил принц тогда.

Mirror Line будет состоять из двух зданий высотой 488 метров, проходящих параллельно друг другу через 75 миль пустыни, побережья и горных ландшафтов. По сообщению Wall Street Journal, в случае полного завершения небоскреб будет проходить от залива Акаба через горный хребет, а затем простираться вдоль побережья в пустынный "аэрополис".

Здание настолько длинное, что его поставят на опоры, учтя кривизну Земли. Оно также будет иметь линию высокоскоростного поезда, проходящую под ним.

Сообщается также, что электричество для небоскреба будут получать от возобновляемых источников энергии.

Возле здания предусмотрят пристань, а на высоте 304 метра разместят спортивный стадион.

Овощи и фрукты для миллионов жителей будут выращивать за счет вертикального земледелия, которое интегрируют в стены блестящих зданий, и люди будут платить по подписке за трехразовое питание.

Принц Салман надеется, что здания будут полностью углеродно-нейтральными и безопасными для местной окружающей среды. Также он верит, что город Неом в целом создаст тысячи новых рабочих мест и позволит стране, богатой нефтью, перестать так зависеть от ресурсов для получения богатства. Однако иностранных инвестиций в Неом не предвидится, поскольку многие западные страны продолжают бойкотировать страну из-за предполагаемых нарушений прав человека. Салмана обвиняют в заказе убийства журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, но наследный принц отрицает свою причастность.

Несмотря на то что принц Мухаммед бин Салман хочет, чтобы здание было готово к 2030 году, по словам инженеров, на его строительство может уйти 50 лет. К тому же планировщики затрудняются ответить, захотят ли люди жить в высотном доме после пандемии, миграции животных и птиц и как справиться с конструкцией, влияющей на сток грунтовых вод.

Специалисты по экологическому планированию говорят, что сам размер и длина Mirror Line нарушат схемы перелетных птиц, а зеркальное остекление здания может еще больше сбить их с толку, подорвав стремление авторов проекта сделать его благоприятным для планеты.